L’écrivain russe Edouard Ouspenski est décédé

L’écrivain russe Edouard Ouspenski, auteur de livres populaires pour enfants adaptés en dessins animés cultes pour des générations de Soviétiques et de Russes, est mort à Moscou à 80 ans, ont indiqué ses proches cités par les agences russes.

Écrivain, poète et scénariste, il s’est fait connaître en 1966 avec la publication de son livre sur Tchébourachka, un petit animal poli et maladroit aux grandes oreilles qui habitait en ville dans une boîte d’oranges et dont le meilleur ami était un crocodile, Guéna.

Quelques années plus tard, son histoire sera adaptée à l’écran et Tchébourachka deviendra vite l’un des personnages préférés de dessins animés dans l’URSS et en Russie.

Dans les années 2000, il deviendra le héros de dessins animés à succès au Japon.

« Plusieurs générations de Russes ont été élevés en s’inspirant des personnages de cet écrivain célèbre et en absorbant tout le bien qu’ils répandaient », a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans un message de condoléances adressé aux proches d’Edouard Ouspenski.

Tchébourachka est devenu en 2004 la mascotte officielle de la sélection russe aux Jeux olympiques d’Athènes.

En 2016, un Tchébourachka en peluche a fait un tour à la Station spatiale internationale (ISS) à l’occasion des 80 ans du studio russe Soïouzmoultfilm, le ministère de la Culture ayant présenté alors cet animal mystérieux comme « le personnage le plus important des dessins animés russes ».

« C’était l’un des meilleurs écrivains contemporains pour enfants », a déclaré la présidente du conseil d’administration de Soïouzmoultfilm, Iouliana Slachtcheva, à l’agence de presse publique RIA Novosti. « Ses personnages vont encore inspirer de nombreuses générations de créateurs de dessins animés ».

Traduits en 25 langues étrangères, ses livres « sont très sincères et apprennent la bonté, la compassion et une vraie amitié », a souligné pour sa part le président de la Douma d’État (chambre basse du Parlement russe), Viatcheslav Volodine, cité par l’agence.

« Nous avons perdu un grand écrivain et un grand rêveur […], une personne merveilleuse qui apprenait aux enfants à rêver avec lui », a déclaré le représentant spécial du président russe pour la coopération culturelle internationale, Mikhaïl Chvydkoï, à l’agence officielle TASS.