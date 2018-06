Patrick Senécal traduit en anglais

Photo: Lëa-Kim Châteauneuf CC

Dès le début de 2019, l’univers sombre du romancier Patrick Senécal va se répandre sur les territoires anglophones avec une traduction en anglais des Sept jours du talion, qui va devenir Seven Days, chez Simon Schuster Canada. La maison d’édition vient d’acquérir en effet les droits de traduction pour ce titre, mais également pour 5150, rue des Ormes, s’est réjoui lundi l’éditeur francophone de Senécal, les Éditions Alire. La traduction sera pilotée par Howard Scott et Phyllis Aronoff. En 2012, les éditions Quattro avaient traduit en anglais son Contre Dieu (Against God).