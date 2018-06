«Tout sur mon chien»: le retour d’une famille almodovarienne

Cinq années ont passé dans la vie de Fernando, dit Fer, et de sa famille depuis cet étourdissant repas de la Saint-Sylvestre chez sa mère, Amalia, dans Une mère (Cherche midi, 2017). Maintenant âgée de 70 ans, cette dernière a peu changé.

Certes, elle y voit encore moins bien à cause de sa condition d’albinos, ce qui l’amène à faire une entrée spectaculaire dans le petit café où Fer attend fébrilement un coup de téléphone du vétérinaire, mais elle n’a rien perdu de sa volonté de rendre sa progéniture heureuse.

Et c’est bien ce qui cause parfois de l’agacement à Silvia, l’aînée au caractère abrasif, à Emma, cadette écorchée vive si compréhensive, et à Fer, le benjamin, qui en veut à sa mère de lui avoir imposé la présence d’un adorable chiot, qu’il refusera de nommer, alors que son fidèle Max venait de rendre l’âme. Comprenant tout de travers, analysant les situations avec un mode de pensée bien à elle, Amalia a le don d’accumuler les gaffes et de multiplier les malaises.

Tandis qu’elle divague sur un sujet donné, s’enfonce dans les mensonges pieux et révèle des vérités qu’on ne veut pas entendre, Amalia, aussi futée que fêlée, se révèle insupportable aux yeux de ses enfants et irrésistible aux yeux du lecteur.

Sous la plume d’Alejandro Palomas, cette septuagénaire vulnérable que l’on prendrait en pitié apparaît avec une flamboyance évoquant ces femmes au bord de la crise de nerfs qui peuplent le cinéma d’Almodóvar.

D’ailleurs, la maison d’édition ne s’est pas gênée pour accentuer le lien de parenté entre l’auteur catalan et le cinéaste madrilène en traduisant le titre d’origine, Un perro (« Un chien » en espagnol), par Tout sur mon chien. Narré du point de vue de Fernando, le roman aurait très bien pu s’appeler « Tout sur ma mère », puisque le chien du titre y brille par son absence tandis qu’Amalia y brille de mille éclats.

Pas besoin d’avoir lu le précédent roman pour savourer la personnalité de cette mère toute-puissante qui a étonnamment presque toujours raison, puisque Palomas y fait souvent référence. Mais ceux qui l’auront lu renoueront avec bonheur avec cette attachante famille follement dysfonctionnelle. Certes, la mécanique du récit sent le réchauffé, le romancier ayant réuni de nouveau Fer et les siens autour d’une table où chacun plonge dans ses souvenirs douloureux entre le babillage incessant d’Amalia et les répliques lourdes de sens de ses enfants, mais elle s’avère encore bien huilée.

C’est qu’elle souffre, cette famille, malgré le loufoque des situations et l’absurdité des propos d’Amalia. Larmes refoulées, fous rires retenus, gestes nerveux qu’on souhaite discrets : la réunion familiale qui s’annonce une fois de plus vive et colorée devient bientôt le théâtre d’une déchirante réflexion sur le deuil.

Esquissant sans lésiner sur le détail d’un comique cruel ce pathétique tableau de famille, l’auteur illustre avec justesse toute la puissance des liens familiaux de génération en génération. Lorsqu’on referme le livre, on trépigne à l’envie de découvrir ce qu’Alejandro Palomas réserve à ce déroutant clan solidaire dans le dernier tome de la trilogie, Un amor.

Extrait de «Tout sur mon chien» « Ma mâchoire s’est raidie et je l’ai haïe. Je l’ai haïe de ne pas me laisser le temps de vivre mon deuil, de s’inquiéter mal, maladroitement, de m’avoir laissé avoir confiance en elle quand elle ne l’aurait jamais fait, de ne pas me voir comme j’aurais voulu qu’elle le fasse et d’avoir toujours tellement peur de se tromper. Je l’ai haïe d’être faible, vieille, de ne pas avoir su sauver Max et de vouloir réparer son erreur comme ça, en remplaçant un amour par un autre comme on change la pièce d’un électroménager. La pièce n’a pas d’importance. Ce qui importe, c’est le vide, qu’il ne reste pas trop longtemps visible. »