Vingt-cinq coups de cœur pour un été

Au coeur de l’Inde, ce roman social et politique suit la trajectoire de personnages brisés dans un monde qui l’est tout autant. Ce que Christian Desmeules en a dit : « Sous le regard sensible et aiguisé de l’écrivaine, qui n’hésite pas […] à multiplier les voix et les points de vue, le Vieux Delhi devient une ruche immense animée d’un va-et-vient incessant, un désordre organisé à la logique complexe. Le concentré d’un pays immense et pluriel. »