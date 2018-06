Des essais à mettre dans ses bagages pour les vacances

Penser vite, dans le bruit ambiant, dans l’indignation et la colère devenues une sorte de ciment de la socialisation, permet-il de penser bien ? Voilà la question que pose le prof de philo et chroniqueur dans cet essai qui fait l’éloge du calme et du temps long pour mieux appréhender les autres et les transformations du monde autour de nous. Et pour que la raison retrouve son chemin dans le débat public. Voilà sa solution.