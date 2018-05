L'auteur canadien Michael Ondaatje en lice pour le prix Booker

Londres — Le Canadien Michael Ondaatje se retrouve parmi les cinq auteurs en nomination pour un prestigieux prix littéraire Booker, qui sera remis au meilleur livre de fiction des cinquante dernières années.



L’auteur canadien pourrait recevoir le «Golden Man Booker Prize» pour son livre The English Patient (Le Patient anglais), qui avait d’ailleurs été adapté au cinéma.



Parmi les cinq autres nommés, on retrouve le roman de l’auteure britannique Hilary Mantel, Wolf Hall (Dans l’ombre des Tudors), ainsi que celui de l’écrivain américain George Saunders, Lincoln in the Bardo.



L’auteur trinidadien V. S. Naipaul, qui est lauréat d’un prix Nobel de littérature, apparaît aussi dans la courte liste pour son roman In a Free State (Dis-moi qui tuer). Moon Tiger (Serpent de lune), de l’écrivaine britannique Penelope Lively pourrait aussi remporter le prix.



Les nominations ont été annoncées samedi.



Un comité de juges a sélectionné un lauréat du prix pour chaque décennie depuis 1969, l’année de la création de cette récompense.



C’est un vote du public qui déterminera le grand gagnant, qui sera annoncé le 8 juillet.



Le prix était traditionnellement pour les Britanniques, les Irlandais et les membres du Commonwealth, mais les Américains sont admissibles depuis 2014.