«Mille petits riens»: la haine

Romancière new-yorkaise, Jodi Picoult (La tristesse des éléphants) a voulu se servir de son privilège de femme blanche à bon escient afin d’aborder de plein fouet la question du racisme aux États-Unis par trois voix distinctes. S’étant abondamment renseignée sur ce sujet délicat, l’auteure a imaginé le drame d’une sage-femme noire, Ruth, injustement accusée du meurtre du nouveau-né d’un suprémaciste blanc, Turk, et défendue par une avocate blanche, Kennedy, qui veut éviter l’aspect racial au procès.

Alors que Picoult tiendra le lecteur captif grâce aux nombreux revirements de ce roman judiciaire, où se dessine en filigrane la dernière campagne présidentielle, elle le plongera par moments dans une Amérique si haineuse, si intolérante et si violente qu’elle lui donnera la nausée ou l’envie de jeter le bouquin au bout de ses bras.

C’est d’abord par la voix de Ruth que l’on pénètre tout doucement dans l’univers de Mille petits riens (titre inspiré d’une citation de Martin Luther King Jr. : « Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de manière grandiose »). Tandis que l’infirmière modèle se rappelle les sacrifices de sa mère pour élever ses deux filles, Ruth évoque son fils Edison, premier de classe promis à de brillantes études universitaires, et, surtout, sa passion pour son métier, qu’elle exerce depuis vingt ans.

À travers le lourd jargon médical, lequel reviendra ponctuellement au cours des interrogatoires, des témoignages et des plaidoiries, Jodi Picoult trace avec application le portrait d’une humble citoyenne afro-américaine qui a appris à se taire afin de se tailler une place dans un monde dominé par les Blancs. Très tôt, la romancière met Ruth, et le lecteur, face à une éprouvante réalité, celle des cellules d’extrême droite, à travers la voix de Turk.

Père endeuillé assoiffé de vengeance, Turk, qui hurle son dégoût des « nègres », des « youpins » et des « pédales », se vante sans vergogne des actes criminels auxquels il se livre avec sa femme et son beau-père pour protéger la pureté de sa race. À l’autre bout du spectre se tient la troisième narratrice, Kennedy, avocate bienveillante qui, par sa volonté de vouloir faire fi des différences raciales, contribue à encourager le racisme systémique. Créée à l’image de la romancière, Kennedy amènera le lecteur à réfléchir sur son propre système de valeurs, voire à rougir de ses pensées.

Tandis que Jodi Picoult mène ses personnages vers leur destin, non sans quelques coups de théâtre tirés par les cheveux, on pourrait critiquer sa manie de reprendre des scènes selon différents points de vue sans que cela enrichisse le récit. On pourrait aussi lui reprocher d’appuyer inutilement sur des détails. La lecture de Mille petits riens n’est certes pas de tout repos tant les situations dépeintes par la romancière renvoient à une réalité pas si lointaine, une réalité que l’on voudrait parfois ignorer tant elle est ignoble. Ce qui rend pertinente la lecture de ce percutant roman, c’est justement la volonté de Jodi Picoult de nous interdire de fermer les yeux sur cette haine de l’Autre qui ronge notre société.

Extrait de « Mille petits riens » « Il existe une différence entre le racisme passif et le racisme actif. C’est un peu comme quand on emprunte le tapis roulant dans un aéroport. Si on continue à marcher, on arrive plus vite à l’autre bout que celui qui reste immobile. Mais, au final, on se retrouvera au même endroit. Le racisme actif, c’est arborer une croix gammée sur son crâne rasé. C’est dire à une cadre de l’équipe soignante qu’une infirmière africaine-américaine n’a pas le droit d’approcher votre bébé. C’est rigoler à une blague sur les Noirs. Mais qu’entend-on par “racisme passif” ? C’est par exemple remarquer qu’il n’y a qu’une seule personne de couleur dans le bureau où l’on travaille et ne pas s’en étonner auprès de son patron. C’est lire le programme de CM1 de son enfant, constater que le seul pan de l’histoire noire abordé en cours concerne l’esclavage, et ne pas aller demander des explications à ce sujet. C’est défendre une femme dont la condamnation résulte directement de sa couleur de peau… et s’obstiner à contourner la question, comme si cela n’était pas important. »