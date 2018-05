Le parler vrai de Manon Massé

Le souvenir, rétrospectivement, prend une nouvelle teinte. En 1994, alors qu’elle forme un bataillon de militantes en vue de la marche Du pain et des roses, qui a marqué d’une pierre blanche l’actualité sociale cette année-là, Manon Massé, aujourd’hui co-porte-parole de Québec solidaire, demande alors à ses troupes de formuler leur rêve le plus fou et donne l’exemple en formulant le sien : elle souhaite devenir « première ministre du Québec, rien de moins » !

« Nous sommes 12 ans avant l’émergence de Québec Solidaire, 20 ans avant mon élection à l’Assemblée nationale », relate dans Parler vrai (Écosociété) celle qui a été placée sur la route de cette prestigieuse fonction par les délégués de son parti, advenant une victoire de QS aux prochaines élections. L’essai, produit dans une très grande discrétion dans les derniers mois, remonte le fil de l’engagement et éclaire à dessein quelques bribes du passé de la politicienne atypique. Il est lancé en grande pompe cette semaine.

« Pour moi, à l’époque, être première ministre c’est d’avoir les moyens politiques et économiques d’orchestrer une vaste campagne d’éducation populaire à l’échelle du Québec », poursuit-elle, c’est « permettre à tout le monde de cheminer dans leur compréhension du monde, des systèmes d’oppression et de leur donner les outils nécessaires pour le changer ». Et quand elle regarde ça, à quelques mois d’un débat des chefs et d’un scrutin, elle se dit : « C’était quand même pété, comme rêve fou. »

Rencontrée au début de la semaine dans la cour intérieure d’un centre de réadaptation de l’est de Montréal où elle a atterri après une mauvaise chute en ski, Manon Massé semble oublier très vite sa condition quand on fait remonter ce vieux souvenir à la surface. « Déjà, à ce moment-là, j’avais cette envie de redonner le pouvoir au peuple », dit-elle. « Dans ce livre, qui n’est pas une autobiographie, je voulais asseoir quelques-unes de mes expériences de vie, celles qui expliquent pourquoi je suis là aujourd’hui et pourquoi je vais être au débat des chefs. »

Parler vrai ! L’exercice du livre étonne la principale intéressée qui explique que la chose était tout sauf « naturelle » chez elle. « Je suis plus une conteuse qu’une écrivaine », dit celle dont les mots ont été mis en forme par Jérémie Bédard-Wien et par l’équipe de la maison d’édition ouvertement engagée à gauche. La complicité et les nombreuses mains qui ont participé à l’écriture de ce « livre de conviction », comme elle le définit, n’enlèvent rien à la sincérité du propos, assure-t-elle.

Le bouquin ne relèverait pas non plus du plan de communication, mais, ajoute-t-elle, d’un exercice de correction des perceptions, nécessaire pour lui permettre de sortir de la caricature et des images figées dans lesquelles la militante, ouvertement lesbienne, à l’expression de genre sortant de la norme, est trop souvent cantonnée.

Abattre les préjugés

« Je me rends compte que, en dehors du Plateau [et des quartiers alentours], le monde ne me connaît pas beaucoup, dit Manon Massé. Et ce n’est pas à coups de clips de sept secondes que les gens vont découvrir qui est ce personnage qu’est Manon Massé, ce qu’elle a dans le ventre et de quel bois elle se chauffe. » Elle ajoute : « Quand on me rencontre en personne, les préjugés tombent immédiatement. Par ce livre, je veux développer une relation intime avec les lectrices et les lecteurs, pour arriver au même résultat. »

C’est qu’à trop s’insurger, on finit par avoir l’air constamment enragé, reconnaît l’originaire de Windsor, près de Sherbrooke, d’une famille ouvrière et catholique. C’est là qu’elle a commencé à percevoir les inégalités et les injustices. Puis, en théologie à l’Université de Montréal, en 1983, elle rencontre la discrimination. Un camarade de classe, Michel, est empêché de faire sa prêtrise parce qu’il est homosexuel. Manon monte aux barricades pour le défendre. « L’injustice, je ne suis pas capable [de la voir] », répète-t-elle 35 ans plus tard. Il y est aussi abondamment question de la marche Du pain et des roses, ce cri collectif contre l’injustice. Elle y fera la connaissance de Françoise David et placera, ce jour-là, sa colère sur une nouvelle trajectoire.

« Quand tu passes ta vie à t’indigner, à lutter contre les inégalités, à parler pour ceux qu’on oublie tout le temps, tu finis par avoir l’air d’être dur, radical», dit la politicienne partie en guerre contre l’establishment. « Ce n’est pas dans mon tempérament. J’ai une colère constructive en moi, c’est un moteur, mais il ne vient pas avec de l’amertume. Je suis une battante et une guerrière de la paix. Pour moi, ce n’est pas la haine qui résout les problèmes, qui fait avancer les choses, c’est l’amour. »

En symbiose avec QS

Quand Manon Massé parle vrai, elle n’hésite pas à répéter, dans la vie comme dans son livre qui puise allègrement dans le programme de QS, pour illustrer les valeurs de l’aspirante première ministre. Sur le revenu minimum garanti, sur les énormes salaires des médecins qu’il faut réduire, sur les écoles privées qu’il faut cesser d’entretenir avec des fonds publics, écrit-elle, et sur l’indépendance du Québec qu’il faut cesser de voir comme une revanche sur l’histoire, mais plutôt comme l’écriture d’une nouvelle histoire qui regarde vers l’avenir, avec tout le monde à bord. « Ce livre n’est pas un résumé de programme de QS, assure son auteure. Mais les valeurs du parti sont dans mon ADN. »

La formule est simple, à l’image du reste de son bouquin qui ne fraye ni avec « l’écriture littéraire ni avec les concepts » de manière calculée. « Je voulais que le monde ordinaire sache que ce livre a été écrit pour eux », avec un « parler vrai » que Manon Massé maintient très bien entre plusieurs garde-fous, particulièrement depuis novembre 2017 et le débat au sein de QS sur la plateforme électorale du parti. La Commission nationale des femmes avait proposé de retirer le terme « patrimoine », jugé trop machiste, pour « héritage culturel ». Manon Massé a appuyé la mesure, devenant la cible de critiques virulentes qui se sont rendues jusqu’au Bye Bye cuvée 2017. Elle reconnaît que, depuis, sa parole s’est un peu « polie ». « Ça fait peur, des événements comme ça, dit-elle. Pour la première fois, j’ai eu l’impression que je mettais le parti dans la merde. Pendant trois semaines, on a parlé que de ça, éclipsant tout le reste de la plateforme. »

La « machine est épeurante », dit-elle en parlant de la joute dans laquelle elle est désormais engagée pour faire de la « politique autrement ». « Nous ne voulons pas nous faire élire pour gouverner, mais pour changer les règles du jeu », répète-t-elle, quitte à ne pas toujours parler vrai au début, reconnaît-elle indirectement. « Aujourd’hui, je ne m’empêche pas de dire des choses, mais je choisis mes mots avec plus de précautions. » Et ce, parce qu’elle est entrée en résistance très tôt dans sa vie avec « une croyance profonde en l’humain », dit Manon Massé. « Humain qui me déçoit aussi souvent, parce que justement il est humain. »