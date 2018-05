Un dimanche à ma fenêtre, Christian Vézina

« Qu’ai-je dit ? Du vent », écrit Christian Vézina dans ce recueil de billets d’abord présentés sur les ondes d’ICI Première, à l’émission Dessine-moi un dimanche. Du vent, vraiment ? Parlons plutôt d’une saine conscience de la merveilleuse futilité de ce nécessaire exercice consistant à réfléchir sans cadre ni objectif précis, quelque part entre la douceur de la conversation amicale et la fulgurance de la poésie. Si la culture, souvent, « ne consiste qu’à recouvrir de mille couches de vernis une infinie superficialité », les idées de Vézina, elles, refusent l’insolence et ont l’humilité de signaler tout ce qu’elles doivent à Rilke, à Verlaine ou à Michel Garneau. Maître des sujets casse-gueule (la langue, l’identité, le vent !), l’homme de théâtre sait utiliser la parole pour rétablir un minimum de silence dans la cacophonie de l’actualité. Il est malin, le chroniqueur parvenant à convaincre son auditeur que la plus grande des sagesses consiste moins à savoir parler, qu’à savoir écouter.

Un dimanche à ma fenêtre ★★★ 1/2 Christian Vézina, Somme toute, Montréal, 2018, 168 pages