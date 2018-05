Lire ou relire Mai 1968

Les années 68

C'est un peu comme mettre le grand plat dans un plus grand encore. Car Mai 68 « ne se limite ni dans le temps ni dans l'espace au printemps de ce millésime exceptionnel », écrivent les auteurs de ce bouquin illustré et ambitieux qui invite à décoller le nez de l'épicentre pour saisir l'entièreté d'une secousse sociale, politique, économique et culturelle qui a commencé bien avant, pour finir dans le milieu des années 1970.



Tout en photos, en illustrations d'époque et en fragments d'actualité, l'œuvre remonte le fil des nombreuses mutations qui ont donné le la à cet appel radical au changement. La fin de la ruralité, l'avènement de la surconsommation, Tati, John Lennon, la résistance ouvrière face au Capital, la guerre du Vietnam, le cinéma de Godard, Sartre, Dylan, les Stones et le Club Med. Une jolie ratatouille ? Oui, pleine de lyrisme, de violence, d'espoir et de désillusion, qui confirme au passage que la révolution de Mai 68 a bel et bien été « rythmée par des airs venus d'ailleurs » et que le bruit de cette révolution a trouvé des échos aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Japon…