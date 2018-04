« Au commencement, la femme et l’homme étaient ignorants face au mystère de la vie […] l’homme pensait que grâce à son sperme, il était l’unique responsable de la création d’un enfant. » Ce n’est qu’en 1875 que le rôle de l’ovule dans le processus de création a enfin été démontré. Sans tout expliquer, ce point de départ donne le ton aux relations qui suivront. Avec humour, et sous forme de bande dessinée, Bravi et Werner sondent ici avec détails les mentalités qui ont maintenu la femme dans la soumission. Chasse aux sorcières, adultère condamné uniquement chez les femmes, code de Napoléon réduisant les droits de ces dernières à presque rien… la liste des inégalités est longue. Parallèlement, le duo expose les efforts de certaines pour atteindre un équilibre : Simone de Beauvoir, George Sand, Gabrielle Chanel, pour ne nommer que celles-là, qui ont permis de notables améliorations.

Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? ★★★★ Soledad Bravi et Dorothée Werner, Rue de Sèvres, Paris, 2018, 80 pages