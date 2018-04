«Ces hommes qui m’expliquent la vie»: s’indigner tout en informant

« Il est temps de claquer la porte au nez de cette époque. Et d’en ouvrir une autre sur l’égalité: entre les sexes, entre partenaires, pour tous et en toutes circonstances. Le mariage pour tous menace bien quelque chose: l’inégalité. En revanche, c’est une aubaine pour ceux qui sont attachés à l’égalité et qui en bénéficient. Il est donc bien pour nous tous et toutes. »