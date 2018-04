Le Salon international du livre de Québec en cinq temps

Se déroule du 11 au 15 avril 2018 au Centre des congrès de Québec sur le boulevard René-Lévesque Est.



Éric-Emmanuel Schmitt en est le président d’honneur, aux côtés des invités d’honneur : Carolyn Chouinard, Naomi Fontaine, Andrée A. Michaud, Katherine Pancol et Normand Baillargeon.



1225 auteurs d’ici et d’ailleurs vont y converger dont Douglas Kennedy, Joël Dicker, Dany Laferrière, Catherine Mavrikakis, Bryan Perro, Kim Thúy, David Turgeon, François Gravel, Alex A., Maxime Raymond-Bock, Michel Rabagliati, Catherine Lalonde, Kevin Lambert, Stéphane Larue, Thierry Watine… entre autres.



Plusieurs prix littéraires vont y être remis, dont le Prix littéraire des collégiens, le Prix du livre politique de l’Assemblée nationale du Québec, le prix Québec-France Marie-Claire Blais et le prix Adrienne-Choquette (de la nouvelle).



Québec, la Muse, le festival littéraire du salon, va proposer plusieurs spectacles multidisciplinaires mettant la littérature en vedette, dont un alliant le jazz et la poésie.