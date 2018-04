«Corps»: apprivoiser son corps

« Certains sont obsédés par l’ajustement des lumières qu’il y a dans une pièce. Ils ferment rideaux et stores, multiplient les lampes, allument puis éteignent des bougies, à la recherche de l’éclairage idéal. D’autres ne jurent que par les chiffres, les équations, savent toujours la température, l’heure, le nombre de pas qu’ils ont fait durant la journée. Je suis obsédée par les corps. Je pourrais tout dire de celui du barista au café ce matin, épaules tombantes, sourire franc et dans les cheveux de petits résidus blancs laissés par du gel. Je pourrais vous parler de celui de la fille qui marchait devant moi sur le trottoir, corps dessiné par le sport — crossfit ? triathlon ? —, mains aux ongles grenat et nuque étroite. »