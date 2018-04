Lettres à une jeune gymnaste, Nadia Comaneci

Tout le monde se souvient de la première note parfaite de l’histoire olympique inscrite à Montréal en 1976 par une jeune Roumaine de 14 ans, jusque-là inconnue, nommée Nadia Comaneci. Ce qui s’est évaporé de certaines mémoires, c’est la singularité de cette gymnaste, dont le parcours a été façonné par le contexte politique et économique d’une Roumanie sous l’emprise de la dictature. Dans Lettres à une jeune gymnaste — la traduction d’une version anglaise parue il y a quelques années —, Comaneci prend donc la plume pour décrire dans le détail l’avant et l’après-Montréal. Le récit, très personnel, permet de vivre de l’intérieur les événements marquants de la vie de l’athlète, mais il offre surtout à Comaneci l’occasion d’aborder des épisodes controversés de sa carrière, comme sa relation avec son entraîneur, sa présumée tentative de suicide et ses premiers pas aux États-Unis. Difficile toutefois de croire que ces passages destinés à faire taire les rumeurs du passé ont de quoi intéresser la jeune gymnaste d’aujourd’hui, à qui elle dit pourtant s’adresser.

Lettres à une jeune gymnaste ★★ 1/2 Nadia Comaneci, traduit de l’anglais par Camille Pichard, Talent Sport, 2018, 214 pages