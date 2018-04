De l’amour et de l’audace, Adrien Rannaud

Entre 1900 et 1939, en parallèle avec des gains sociaux importants tels que le droit de vote et le droit de disposer de leur salaire, les femmes font une entrée fracassante en littérature au Québec. Loin de se soucier des conventions, elles bouleversent les attentes et créent un imaginaire qui leur est propre autour de l’amour et de la désillusion, ouvrant ainsi durablement la voie aux générations subséquentes. À travers les parcours de trois écrivaines aujourd’hui tombées dans l’oubli, Jovette-Alice Bernier, Éva Sénécal et Michelle Le Normand, et des hommes qui leur ont tendu la main, Adrien Rannaud, docteur en études littéraires à l’Université Laval, décortique le discours féminin de l’époque et offre une perspective historique intéressante sur la construction sociale d’un statut d’écrivaine. Malgré un ton très académique, le chercheur parvient à vulgariser les choix, les enjeux et les préoccupations de ces pionnières fascinantes et assoit leur influence dans la littérature contemporaine.

De l’amour et de l’audace. Femmes et roman au Québec dans les années 1930 ★★★ Adrien Rannaud, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2018, 333 pages