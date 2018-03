«Naissances»: quelques souvenirs doux-amers

« Quand elle revint dans la cuisine, ses joues étaient couvertes de taches rouges, de petites plaques isolées qui lui donnaient l’air hagard. J’étais le genre d’enfant habituée à plaire, et je détestais l’idée d’avoir tort. Pendant tout le temps qu’elle s’adressa à nous, je gardai les yeux rivés sur les plaques rouges sur ses joues, avec l’impression d’en être la cause. Moi qui avais le souci de bien me comporter et de m’attirer les louanges, il ne m’était jamais venu à l’esprit que ma mère puisse être une femme malheureuse ou facilement humiliée. Pas seulement inquiète pour nous, mais en elle-même démunie, perdue. »