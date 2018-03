Polatouches, Marie Christine Bernard

Josée et Stéphanie forment un couple. L’une est enseignante, l’autre est infirmière. On est dans le Québec des régions, au coeur d’une ville bien nommée : Minierville. Josée veut bâtir une famille. Stéphanie, elle, n’est pas encore totalement sortie du placard. Dans le chalet familial, seule, elle va entrer en introspection, mais également rencontrer des voisins dont l’étrangeté va finir par être menaçante. Roman simple, sans grande prétention et au style plutôt convenu, Polatouches sonde la complexité des identités et la construction sociale des différences en évitant de sombrer dans la caricature des apparences. Le risque était élevé avec la présence ici de lesbiennes, de Cris élevés comme des Blancs, le tout en zone rurale dominée par les descendants du colon assimilateur. Au final, le récit livre toutefois une psychologie facile et prévisible de ses personnages qui divertit à peine et éclaire très peu.

Polatouches ★★ 1/2 Marie Christine Bernard, Stanké, Montréal, 2018, 228 pages