« Pourquoi écrire ? À ce jour, je n’ai pas trouvé de réponse qui me satisfasse véritablement », écrit Jean-Paul Beaumier dans L’esprit tout en arrière, carnets dans lesquels le nouvelliste né en 1954 se place dans l’ombre tutélaire de Robert Lalonde. Si l’auteur de Fais pas cette tête a choisi de gommer toutes les dates de ce « curieux blogue pour personne seule », la plupart des événements qu’il commente ont eu lieu au cours de la décennie 1990. Et qu’il attende l’inspiration, parle de ses lectures ou raconte ses rêves de la nuit, il y caresse aussi jusqu’à l’épuisement l’idée d’écrire un roman. « Une nouvelle s’écrit le plus souvent à reculons, alors que le roman demande d’aller de l’avant. C’est simple, non ? Allez, avancez en arrière ! » C’est simple, mais c’est aussi un peu mince, tant la prise de risque y apparaît limitée.

L’esprit tout en arrière ★★★ Jean-Paul Beaumier, Lévesque éditeur, coll. « Carnets d’écrivains », Montréal, 2018, 126 pages