Le traquet kurde, Jean Rolin

Parti sur les traces d’un oiseau rare aperçu exceptionnellement en mai 2015 au sommet du Puy-de-Dôme, l’écrivain et journaliste Jean Rolin (prix Médicis en 1996 pour L’Organisation) s’emporte — et nous emmène avec lui. L’oenanthe xanthoprymna, aussi connue sous le nom de traquet kurde, est bien entendu un prétexte pour remonter, à la manière d’une enquête, le fil de l’Histoire. De l’île d’Ouessant jusqu’au Kurdistan irakien en passant par l’est de la Turquie, Rolin ratisse large et digresse sans complexes. Livre ambulatoire, ornithophile, entre l’érudition et le burlesque, Le traquet kurde remonte la piste de quelques mythomanes anglais, d’ornithologues possédés, d’un voleur d’oiseaux, de collectionneurs de poux. Et si tous ces détours n’avaient pour but, in fine, que de nous ouvrir les yeux sur la tragique destinée du peuple kurde ?

Le traquet kurde ★★★ 1/2 Jean Rolin, P.O.L., Paris, 2018, 176 pages