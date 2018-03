Ma vie avec un scientifique, India Desjardins et Bach

Vous ne le saviez peut-être pas, mais la romancière et scénariste India Desjardins vit en couple avec Olivier Bernard, dit Le Pharmachien, et ensemble, ils ont essayé d’avoir un enfant. Anecdote insignifiante ? Pas pour la génitrice d’Aurélie Laflamme, qui, de cette quête universelle, et avec l’autorisation de son scientifique de chum, a décidé de faire naître un spectacle en forme de bande dessinée à l’intérêt inversement proportionnel au narcissisme gênant et à l’abus de confidences hasardeuses qu’elle contient. Et tant pis pour le trait délicat et lumineux de Bach et pour le rythme amusant induit par le découpage qui, dans cet ensemble prévisible, consensuel et bien de son temps dans l’art de mettre une intimité en scène, peinent à extirper cette aventure, dont on soupçonne des suites à venir, du nombril dans lequel il a malheureusement sombré.

Ma vie avec un scientifique. La fertilité ★★ India Desjardins et Bach, Éditions de l’Homme, Montréal, 2018, 80 pages