Éditions D’Eux, les meilleurs de l’Amérique du Nord

La maison d’édition québécoise D’Eux a reçu cette semaine à Bologne le prix 2018 du meilleur éditeur jeunesse de l’Amérique du Nord décerné annuellement à l’occasion de la Foire du livre jeunesse qui se tient dans cette ville d’Italie. Fondée en 2015 par Yves Nadon et France Leduc, la jeune maison d’édition, installée à Sherbrooke, était en lice dans cette catégorie face à plusieurs éditeurs jeunesse de l’Amérique du Nord, dont les canadiens Annick Press et Candlewick Press ainsi que les américains Owlkids Books et Eerdmans Books for Young Readers. Les prix des meilleurs éditeurs jeunesse de la « Bologna Fiere » couronnent chaque année un éditeur pour sa créativité, son audace et la qualité de ses choix éditoriaux de l’année précédente. En deux ans d’existence à peine, D’Eux a déjà 20 titres à son catalogue, dont plusieurs remarqués par la critique. Si j’étais ministre de la Culture de Carole Fréchette et Thierry Dedieu, Le citronnier de Ilia Castro et Barroux ou La ruelle de Céline Comtois et Geneviève Desprès en font partie.