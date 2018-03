France : Kamel Daoud et Daniel Mendelsohn lauréats du Prix Méditerranée

Le romancier algérien Kamel Daoud et l’écrivain américain Daniel Mendelsohn ont reçu lundi le prix Méditerranée, récompense littéraire française décernée à un ouvrage traitant d’un sujet méditerranéen, pour respectivement Zabor ou les Psaumes et Une odyssée. Publié l’automne dernier, Zabor ou les psaumes, deuxième roman de Kamel Daoud (Goncourt du premier roman en 2015), peut se lire comme un conte initiatique, le monologue d’un homme capable de prolonger la vie des hommes et des femmes qui l’entourent par la seule force de l’écriture, un peu comme le faisait la conteuse Shéhérazade dans les Mille et une nuits. Lauréat du Médicis étranger en 2007 pour Les disparus, Daniel Mendelsohn s’attache dans Une odyssée à retracer la figure de son père, scientifique à la retraite, venu assister, à 81 ans, au séminaire que l’écrivain, professeur de littérature dans une université de l’État de New York, donnait sur L’odyssée d’Homère. Le semestre sera agité, le père contestant sans arrêt le cours de son fils. Mais le destin d’Ulysse permettra aussi aux deux hommes n’ayant jamais été proches de se comprendre un peu mieux.