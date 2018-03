« Respiration. Coeur. Respiration, respiration, coeur […] Les yeux de mon frère… Maintenant ! Je recule de quelques pas, fonce vers l’abîme, et pousse de toutes mes forces en jetant les bras au ciel. Je reste suspendu dans les airs. Tout est calme, silencieux. » Avec courage, sous le regard encourageant de son grand frère, un petit « mouline l’air de ses bras » et s’élance comme l’oiseau de la falaise pour plonger dans le lac, comme un poisson, et retrouver son frérot. Ce récit simple d’Yves Nadon sous-tend avec délicatesse le thème de la fratrie en mêlant le courage et le jeu. L’écriture est portée par un souffle poétique et mise en images par le réalisme envoûtant de Jean Claverie. La ligne pure détaillant les personnages posés sur un décor organique — où la roche et le ciel sont en fusion naturelle — nous propulse au coeur de ce moment intense vécu par les enfants. La complémentarité entre le texte et les images témoigne d’un réel souci esthétique et narratif.

Mon frère et moi ★★★★ Yves Nadon et Jean Claverie, D’eux, Sherbrooke, 2018, 34 pages