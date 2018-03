«Les ovaires, l’hypothalamus et le cœur»: l’art du maquillage

Avec Les ovaires, l’hypothalamus et le coeur, son troisième recueil de nouvelles après Femme-boa et Eaux troubles (L’instant même, 2005 et 2011), Camille Deslauriers revient avec une quinzaine de textes qui tournent le plus souvent autour d’une trentenaire inquiète qui occupe un poste de professeure de création littéraire à l’Université du Québec à Rimouski. Il y a de fortes chances que toute ressemblance avec l’auteure ne relève pas du hasard.

Au fil de tentatives de jardinage qui échouent (Les heures d’ensoleillement) ou tandis qu’elle cherche à préparer un poulet au curry pour un amant qui ne viendra pas (Bas noir et cardamome verte), une femme s’adresse à l’homme qui l’a déçue.

Entre le flux de conscience et la missive au « tu », elle récrimine, ressasse le passé et digère mal son échec amoureux.

Plus loin, c’est la mère, cette fois, qui est blâmée : « J’ai ma mère au ventre comme un caillou qui me coupe l’appétit. » (Ma mère au ventre, comme un caillou). Le point de vue est féminin, mis à part lorsqu’un homme de plus en plus ivre tente de rédiger son texte de présentation pour un site de rencontre après avoir été largué (Elle citait Todorov).

Plaintifs, nombrilistes, sans jamais oser se remettre en question, les personnages immatures donnent l’impression d’être des animaux en cage.

Une cage qui est surtout ici la narration peu fluide, qui passe sans cesse du coq à l’âne à coups de procédés à sensation qui finissent vite par agacer : la ponctuation qui s’emballe, les énumérations sans rythme et sans oreille, les répétitions.

Autant de manières d’essayer de maquiller un sens du récit déficient.

Extrait de « Les ovaires » « Tu t’imagines une série de cordeaux géants qui diviseraient ta vie en deux en trois en dix, une vie enfin bien alignée, symétrique : un rang pour le travail intellectuel ; un rang pour les loisirs ; un rang pour l’écriture ; un rang pour le temps consacré à tes étudiants ; un rang pour l’entretien ménager ; un rang pour le jardinage ; un rang pour l’amitié ; un rang pour la famille ; un rang pour l’amour et les promesses que tu lui fais et que tu n’arrives jamais à tenir. »