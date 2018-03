«La beauté noire»: écrire et sombrer

C’est un livre dans un livre, celui de François Désalliers, l’auteur, racontant le projet d’Alain, son personnage, cherchant dans l’écriture, sur les conseils de son éditeur, à apprivoiser l’assassinat de Nancy, sa blonde.

Elle était comédienne. Elle a été abattue de sang-froid par un fanatique religieux sur scène, en pleine représentation d’une pièce intitulée Les fleurs du mal dans laquelle sa nudité heurtait la pensée étriquée et la morale obscure du tueur. Le livre de l’un s’appelle La beauté noire, celui de l’autre fait référence à cette beauté fatalement dénudée. Mais la mise en abyme ne va pas plus loin.

Le récit, lui, ne fait guère plus de chemin d’ailleurs, se perdant dans ses longueurs, dans la futilité de ses dialogues, dans ses formules faciles et dans ses images prévisibles qui s’accrochent comme des poids au fil d’un drame que l’auteur et sa créature littéraire tentent péniblement de remonter, entraînant cette proposition là où les lois de la gravité, fatalement, conduisent.

La prémisse de ce dixième roman de François Désalliers, ex-comédien, ex-professeur de théâtre et ex-monologuiste, auteur de Des steaks pour les élèves et de La fille du vidéoclub, où on retrouve la beauté et la peau couleur ébène de son personnage Nancy, annonce donc plus de mystère que le récit ne finit par en livrer.

C’est à la surface des choses que l’auteur s’abreuve pour évoquer la difficile reconstruction de la vie des victimes d’un attentat terroriste — puisque c’est bien de cela qu’il est question ici — et pour s’emparer de la question très actuelle de la radicalisation et de la façon dont cette haine des uns se heurte aux libertés d’être et de créer des autres.

La finale est à l’avenant en restant sur le territoire des lieux communs pour parler de réparation tout comme de la peur des amalgames et des commentaires réducteurs qui n’attisent pas seulement les tensions, mais peuvent aussi desservir certains romans.

Extrait de « La beauté noire » « Je me suis levé. J’ai marché dans les couloirs tristes. Les teintes de brun. Les courants d’air froid. Puis le vent de dehors. Le soleil éblouissant. J’ai pris l’autobus. Avec Nancy… À quoi bon ? Nancy est morte, il y a neuf mois de cela, le 8 mai 2008. Il faudrait bien que je me fasse à cette idée, non ? »