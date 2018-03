«Mardi comme mardi»: une guirlande de polaroïds joliment défraîchis

Dire que nous nous demandions depuis toutes ces années à quoi tient le secret de l’amour, alors que Michèle Nicole Provencher en connaissait la nature. « C’était exactement le gars qu’il me fallait. Il réussissait à faire ressortir le meilleur de qui je suis tout en ayant à peu près la même opinion que moi sur tout ce qu’on voyait à la télé », observe la narratrice de Mardi comme mardi avec un sens efficace de la formule qui vous arrachera un rire, et qui lui permettra à plusieurs reprises de camper rapidement une situation ou un personnage.

À propos de son père : « Il lisait, écoutait beaucoup de musique, faisait de la peinture et portait souvent une cravate sur laquelle on pouvait jouer à trouver Charlie. » À propos du look des amies de sa mère, pendant leurs parties de pêche : elles étaient « habillées avec des vêtements comme ceux qu’on trouve aujourd’hui chez Urban Outfitters douze fois plus cher ».

Autrement dit : Michèle Nicole Provencher écrit avec ce mélange de réelle nostalgie et de douce ironie habituellement employé sur les réseaux sociaux (sous une photo vintage déposée sur Instagram, par exemple) afin de se maintenir à distance du pathos. Cette histoire proposait pourtant la matière première d’une authentique tragédie : à neuf ans, la petite Michèle Melançon (alter ego de l’auteure) perd sa mère, victime d’un cancer. Monique et Réal, des tuteurs vieux, pingres et plutôt rigides, la traiteront sous leur toit comme une éternelle invitée.

Série de flash-back enchâssés dans le récit du énième déménagement de Michèle à la suite d’une rupture, le livre accumule les souvenirs des angoisses et des joies de l’enfance ou de l’adolescence, à la manière d’un Ricardo Trogi dans 1981 ou 1987, bien que le sous-texte soit ici beaucoup plus grave.

Malgré la légèreté apparente de ces vignettes (souvent très, très anecdotiques), c’est à une enquête sur les raisons de l’indifférence de sa famille élargie à son égard que se livre ici la trentenaire. Pourquoi se sent-elle étrangère partout ? Sa best Laurence aura beau s’entêter à lui répéter que de compter sur ses deux parents comporte son lot de désagréments, elle sait trop bien que rejeter sa mère est une joie à laquelle ne peuvent goûter que ceux qui en ont une.

« C’est ce que les gens qui lisent des livres de psycho-pop appellent la résilience, j’imagine », notera-t-elle plus tard au sujet de son regard général sur l’existence. La force de ce premier roman tient d’ailleurs à ce refus du (ouvrez les guillemets) témoignage inspirant d’une femme ayant courageusement triomphé du mauvais sort (fermez les guillemets). Nous ne remercierons jamais assez les créatrices préférant la nuance aux tournures volontairement tire-larmes.

Chronique douce d’une enfance assombrie par l’égoïsme de tuteurs insensibles, comédie dramatique ambitionnant essentiellement de divertir, guirlande de polaroïds joliment défraîchis, Mardi comme mardi nourrit l’espoir qu’il n’est jamais trop tard pour se trouver une famille et qu’il n’est jamais trop tard, non plus, pour s’éloigner de ceux qui nous ont blessés.

Extrait de « Mardi comme mardi » « Au beau milieu de ses phrases, Monique disait souvent “Mardi comme mardi”. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça original jusqu’au jour où j’ai compris qu’elle disait plutôt “M’as dire comme on dit”. C’est drôle parce que ni l’un ni l’autre ne me semble ajouter du sens à une explication. »