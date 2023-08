Des vinyles aux likes : la transformation des palmarès canadiens

Le rock continue de dominer les palmarès au cours des années 1990. On voit toutefois l’apparition de styles de rock plus « doux », comme le folk rock et le rock acoustique. Au Canada, c’est I Wish It Would Rain Down de Phil Collins (soft rock) qui a un gros succès au tout début de la décennie.

Le thème de l’amour occupe une place importante durant ces années, avec des chansons emblématiques comme (Everything I Do) I Do It for You, de Bryan Adams, I Will Always Love You, de Whitney Houston, ou Can You Feel the Love Tonight, d’Elton John.