Le parcours d'un détenu

La liberté sous conditions permet aux détenus de passer du temps hors du pénitencier, sous surveillance, afin qu’ils se préparent à réintégrer la société. Elle n’est pas offerte à tous, et ceux qui en bénéficient doivent respecter certaines conditions, par exemple ne pas troubler l’ordre public ou ne pas consommer d’alcool. C’est la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui décide qui peut sortir, et à quelles conditions. Il existe plusieurs catégories de libérations, notamment la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office.

La semi-liberté

Les personnes en semi-liberté doivent revenir chaque nuit dans une maison de transition et rendre compte de tous leurs déplacements à l’extérieur.



Le moment où un détenu peut faire une demande de semi-liberté varie selon la longueur de sa sentence, mais se situe habituellement à six mois avant le tiers de la peine.



Alexandre, qui a été condamné à une peine de six ans, pourra donc faire sa demande après un an et demi.





