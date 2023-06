Votre prénom était-il toujours populaire en 2022?

Emma et Noah sont les prénoms favoris au Québec en 2022, selon la nouvelle liste de Retraite Québec, et ce, pour la deuxième année de suite. Les prénoms Olivia et William sont eux aussi en tête de liste, marquant une certaine stabilité dans le palmarès depuis les dernières années. Qu’en est-il du vôtre? Découvrez la popularité de votre prénom à travers les années grâce à notre outil de recherche interactif.

Chez les garçons, William, Liam, Thomas, Léo et Édouard ont été les prénoms les plus fréquents après Noah. Après Emma, parmi les dix prénoms les plus populaires chez les filles figurent Olivia, Charlotte, Charlie, Florence et Alice. On compte 520 petites filles nommées Emma et 650 garçons nommés Noah.

Le palmarès 2022 est presque identique à celui de l’année précédente. Seul le prénom Félix a disparu du palmarès pour laisser sa place à Louis. Du côté des filles, Romy et Zoé ont laissé leur place à Rose et à Juliette.

Les prénoms les plus populaires en 2022

Les nuages présentent les prénoms les plus couramment donnés aux garçons et aux filles nés au Québec en 2022. La taille des bulles indique la popularité respective des prénoms, les bulles plus grandes correspondant aux prénoms les plus populaires.

Cherchez la popularité de votre prénom

Découvrez combien de personnes partagent votre prénom grâce à notre outil de recherche. Seuls les prénoms ayant été attribués au moins 100 fois depuis 1980 sont répertoriés dans notre base de données.

Les grands vainqueurs depuis 1980

Les grands perdants depuis 1980

Originaux les Québecois?

Les parents québécois manquent-ils d’originalité? Après un pic vers la fin des années 2000, la diversité des prénoms s’atténue depuis une dizaine d’années.