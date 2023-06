Les prix des propriétés ont-ils augmenté ou diminué près de chez vous ?

La grande région de Montréal, des réajustements en périphérie

L’île de Montréal semble somme toute à l’abri des corrections de prix vécues par sa banlieue. Avec le retour au bureau en mode hybride ou à temps plein, les gens sont plus prudents quand ils achètent une maison éloignée de leur lieu de travail, note Charles Brant. « Les gens sont plus rationnels. Et plusieurs ont réalisé qu’ils n’étaient pas faits pour vivre à l’extérieur des centres urbains. »



Dans les banlieues et aux extrémités de la métropole, les prix, qui ont diminué, font dire à l’expert que le bond vécu l’an dernier était probablement trop grand. C’est justement en banlieue de Montréal que la surchauffe était la plus forte il y a un an.



« Ce qu’on a connu au cours de la deuxième moitié de 2022, c’est une correction des prix issue de la disparition du phénomène de surenchère pendant un moment. Ça veut dire que, soudainement, les prix payés se sont réajustés aux prix affichés », explique Charles Brant.



Parmi les endroits où il y a eu les plus grandes corrections de prix, on compte, sur la Rive-Sud, Saint-Lambert (-35 %) et Saint-Constant (-29 %). De l’autre côté de la métropole, le quartier Duvernay (-25 %), à Laval, et le secteur de La Plaine (-20 %), à Terrebonne, ont enregistré les plus fortes baisses cette dernière année.



Au contraire, les prix des ventes de propriétés effectuées au cours du premier trimestre de 2023 dans les arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville étaient plus élevés de 21 % par rapport à la même période en 2022.