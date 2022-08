Comprendre la pénurie de main-d’œuvre au Québec

Marie-Eve Hermkens cumule vingt ans d’expérience en gestion des technologies de l’information. Pour pallier les problèmes de main-d’œuvre, elle mise entre autres sur la maximisation du bassin de travailleurs et la formation. Selon elle, les employeurs doivent diversifier leurs méthodes d’embauche, faire preuve d’ouverture et promouvoir la formation à même leur entreprise pour y faire évoluer les plus jeunes talents. Il y a cinq ans, Mme Hermkens fondait Boomrank, qui met en lien les entreprises, les particuliers et les organismes de formation afin de faciliter l’accès à l’emploi. Elle travaille aussi de concert avec des organismes qui accompagnent de jeunes décrocheurs ou des gens issus du milieu carcéral voulant s’insérer sur le marché du travail. Tant que tous les profils n’auront pas été épuisés, « on aura un rôle à jouer » pour répondre à la rareté de main-d’œuvre, affirme-t-elle.



De son côté, la Fédération des chambres de commerce du Québec demande la mise en place de mesures fiscales incitatives pour ramener des travailleurs expérimentés plus âgés sur le marché du travail, à raison d’une ou deux journées par semaine. En ce qui concerne l’immigration, il y a presque consensus dans la communauté d’affaires : les seuils doivent être augmentés et les processus d’immigration, améliorés. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Fédération des chambres de commerce du Québec demandent aussi que l’on chiffre la réelle capacité d’accueil de la province et des régions, notamment en matière de logement, de places en garderies ou de cours de francisation.



Claire Launay est vice-présidente de l’organisme Le Québec c’est nous aussi, qui se porte à la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes. Elle abonde dans le même sens. Elle déplore la vision utilitariste de l’immigration pour pallier la rareté de main-d’œuvre. « Ce sont des êtres humains complets, pas seulement des travailleurs qui viennent boucher des trous. » Mme Launay revendique aussi l’amélioration des processus d’immigration et un meilleur investissement en ce sens. « En immigration, le Canada et le Québec ne se donnent pas les moyens de régler la pénurie de main-d’œuvre », conclut-elle.