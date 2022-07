Méthodologie et crédits + -

Méthodologie

Mise en situation

Le revenu de travail annuel brut de la mère est déterminé en fonction du salaire horaire minimum de 14,25$, à raison de 20 heures par semaine, pendant 52 semaines. Son revenu annuel disponible est déterminé à partir du calculateur de revenu disponible du ministère des Finances. Il tient compte des crédits, des allocations et des prestations disponibles pour l’année 2022, ainsi que des charges et impôts, en fonction de la situation familiale dans laquelle se trouve la mère. Le Devoir a aussi été outillé par la Chaire en fiscalité et en finances publiques (CFFP).

Où habiter ?

Loyer: Le Devoir a compilé 46 939 annonces d’appartements à louer publiées sur le site Kijiji du 1er avril au 1er juin 2022. Seules les annonces de location faisant partie de la catégorie «long terme» et dont le prix est compris entre 300$ et 4000$ ont été utilisées. Les doublons et les annonces comportant le mot «coloc» ont été retirés, pour un total d’environ 30 000 annonces analysées.

Dans le cas de la mère célibataire, Le Devoir a considéré les prix d’un logement de quatre pièces et demie pour les trois villes offertes:

- Le loyer moyen de 1425$ à Montréal est basé sur 5917 annonces Kijiji.

- Le loyer moyen de 859$ à Saguenay est basé sur 56 annonces Kijiji.

- Le loyer moyen de 1025$ à Sainte-Agathe-des-Monts est basé sur 6 annonces Kijiji.



Une famille monoparentale précaire tend à déménager plus souvent que les familles plus aisées, constate Minh Nguyen, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). Elle subit donc davantage les prix courants. Étant donné que la mère célibataire de la simulation est en processus de déménagement, Le Devoir s’est basé sur les prix courants.

Assurance habitation: coût déterminé à partir d’un forfait de base offert par Beneva.

Électricité coût calculé à partir d’une estimation des coûts d’électricité par Hydro-Québec pour des 4 et demie dans différents quartiers de Montréal.

Internet et cellulaire: coûts déterminés à partir de forfaits de base, avec un minimum d’options.

Autres dépenses

Frais de garde: coûts déterminés à partir du calculateur de coût d’une place en service de garde en 2022, pour une place de garde subventionnée. La situation familiale de la mère et son revenu de travail brut y sont pris en considération. Les jours de garde sont estimés à 180 par année.

Hygiène et soins personnels, maison (ameublement, produits et équipement) et vêtements: coûts estimés à partir des données de deux études:

- Les composantes détaillées d’un revenu viable pour une famille monoparentale avec un enfant en CPE sont tirées du rapport de l’IRIS «Le revenu viable 2022 en période de crises multiples».

- «Dépenses moyennes des ménages en dollars courants, selon le poste de dépenses, familles monoparentales» de l’Institut de la statistique du Québec.



Ces données ont ensuite été évaluées à la baisse, pour tenir compte de la situation précaire de la mère célibataire. Pour l’hygiène et les soins personnels, une simulation de magasinage en ligne a aussi été réalisée pour s’assurer que le coût pour ces dépenses concorde avec la réalité.

Comment se déplacer?

Transport en commun à Montréal: tarif de la STM pour une carte mensuelle pour la mère (nouvelle tarification en vigueur depuis le 1er juillet 2022).

Voiture: la voiture que possède la mère est une Hyundai Accent 2016. Les dépenses associées sont déterminées par le calculateur des coûts d’utilisation d’une automobile de CAA. Il tient compte de la consommation d’essence, des frais d’entretien, de la dépréciation, des assurances, du permis de conduire et de l’immatriculation.

Pour déterminer le prix de l’essence en fonction de la région, Le Devoir a utilisé un autre outil de CAA Québec, consulté le 29 juin 2022.

Le kilométrage varie d’une région à l’autre: il est estimé à 5000 km/année pour Montréal, à 10 000 km/année pour Saguenay et à 15 000 km/année pour Sainte-Agathe-des-Monts.

À Saguenay, le transport en commun ne constituait pas une option possible. Pour un ménage monoparental avec un enfant en CPE à charge, l’IRIS considère que le parent doit utiliser une voiture pour aller chercher son enfant et arriver à la maison à un moment qui lui permet de préparer à manger et de coucher l’enfant à une heure qui correspond à ses besoins en matière de sommeil.

Quoi manger ?

Panier 1: tout pour être en santé

Le coût du premier panier est déterminé à partir du coût du panier à provisions nutritif développé par le Dispensaire diététique de Montréal. Il s’agit d’un panier d’aliments recommandés pour satisfaire à faible coût les besoins nutritionnels de tout individu ou de toute famille en fonction du sexe et du groupe d’âge. Il s’agit d’un coût minimum pour assurer une nutrition adéquate et équilibrée.

Au coût mensuel en alimentation pour une femme de 29 ans et un enfant de 3 ans, Le Devoir a ajouté un 5% de «varia», qui comprend par exemple les épices, le sel, le café, les condiments, etc. Puisque les dernières données disponibles datent de mai 2021, Le Devoir a aussi tenu compte de l’effet de l’inflation, en ajoutant 7,7% (indice des prix à la consommation en date de mai 2022) au coût total.

Les exemples d’aliments disponibles dans le panier ont été choisis par l’entremise d’une simulation d’épicerie en ligne et grâce à l’expertise du Dispensaire diététique de Montréal.

Panier 2: tout pour être en santé et pour le plaisir

Le deuxième panier correspond aussi à un panier nutritif, mais il comprend certains aliments plus chers, pour le plaisir de la mère et de son enfant. Les exemples d’aliments disponibles dans le panier ont été choisis par l’entremise d’une simulation d’épicerie en ligne et grâce à l’expertise du Dispensaire diététique de Montréal.

Remerciements

Luc Godbout et Suzie St-Cerny, de la Chaire en fiscalité et en finances publiques

Crédits

Textes par Ève Ménard. Direction artistique par Cédric Gagnon. Développement par Baptiste Pauletto. Photographie par Valérian Mazataud et Nathalia Rosa.

20 juillet 2022

Pour toute question ou commentaire, écrivez-nous