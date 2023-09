Des étudiants en grève manifestent pour le climat à Montréal

Plus de 50 000 étudiants débraient partout au Québec pour exprimer leur « rage climatique » cette semaine. Or, vendredi après-midi, à Montréal, seulement quelques centaines de personnes se sont présentées à la grande manifestation du mouvement de grève, loin de l’ampleur des grands rassemblements de 2019.

« On est plus chauds que le climat ! », « Avec nous, dans la rue ! », ont scandé en choeur les manifestants vers 14 h, rassemblés au Monument à sir George-Étienne Cartier, au parc du Mont-Royal. Des représentants de diverses associations étudiantes, collégiales comme universitaires, s’y sont donné rendez-vous, participant à l’appel de Rage Climatique, une coalition qui se présente comme écologiste et anticapitaliste.

« ll faut arrêter de traiter la crise climatique comme quelque chose de secondaire », lance Gabriel Bélisle, étudiant au baccalauréat en design de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal, dont l’association étudiante est en grève cette semaine.

Venu manifester aux côtés de ses collègues, il dénonce l’inaction des gouvernements. « Si on continue de ne rien faire, ce ne sont pas seulement nos quelques jours de grève qui vont chambouler notre parcours scolaire, mais bien toutes les conséquences des dérèglements climatiques, qui menacent de changer drastiquement le monde tel qu’on le connaît aujourd’hui. »

Au moment où ces lignes étaient écrites, les étudiants continuaient de se regrouper, avant de marcher dans les rues du Plateau-Mont-Royal. Des prises de parole des représentants de Rage Climatique s’apprêtaient aussi à avoir lieu.

Plus de détails suivront.