Impossible de savoir si Northvolt sera assujetti au BAPE

La future usine de la multinationale Northvolt pourrait ne pas avoir à passer par la procédure environnementale impliquant un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui comprend des consultations publiques indépendantes. Des « échanges » sont en cours avec l’entreprise, selon ce qui a été confirmé jeudi au Devoir.

D’après les informations disponibles, l’usine de la multinationale Northvolt devrait être construite sur les terrains aujourd’hui en partie en friche de l’ancienne usine de Canadian Industries Limited, à McMasterville, qui a cessé d’exister il y a près de 25 ans. Celle-ci a été démolie et les terrains auraient été décontaminés, indique le répertoire québécois des terrains contaminés.

L’arrivée de cette usine soulève toutefois des inquiétudes de la part de citoyens. Il faut dire que l’usine de composantes de batteries de voitures sera implantée en bordure de la rivière Richelieu dans un secteur où on retrouve notamment des zones résidentielles, un centre de la petite enfance et une résidence pour personnes âgées.

Le projet de sept milliards de dollars devrait occuper une superficie équivalente à 318 terrains de football et il sera réalisé sur un terrain dont une partie est boisée et qui est situé aux abords de terres agricoles.

Un examen du BAPE?

Les enjeux environnementaux locaux et les questions d’acceptabilité sociale n’ont toutefois pas été abordés jeudi dans le cadre de l’annonce officielle du mégaprojet industriel privé et subventionné par les gouvernements du Québec et du Canada.

Il n’est d’ailleurs pas possible de savoir si cette usine sera soumise à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, à la lumière des réponses fournies jeudi par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

« Certaines informations sur le projet demeurent à être confirmées par Northvolt. Ainsi, les échanges se poursuivent entre le MELCCFP et l’entreprise afin de déterminer si le projet ou l’une de ses composantes est assujetti à la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement », indique le ministère, dans une réponse écrite au Devoir.

Selon ce que précise Me Camille Cloutier, du Centre québécois du droit de l’environnement, les règles qui précisent si un tel projet doit être assujetti à la procédure environnementale ont été modifiées en juillet dernier. Désormais, les usines de batteries ont une disposition qui leur est propre et qui prévoit que le seuil d’assujettissement est fixé à une capacité annuelle de production d’au moins 60 000 tonnes métriques.

Si le projet est en deçà de ce seuil, ce sera au gouvernement Legault, qui soutient sans retenue le projet, de statuer si l’usine devra passer par la procédure avant que l’entreprise puisse commencer la construction.

Puisque le développement de cette filière est très récent au Québec, Me Camille Cloutier estime possible que ce projet d’usine, mais aussi d’autres projets à venir, suscitent des questionnements ou de l’opposition de la part de citoyens. Dans ce contexte, « il devrait y avoir un débat de société autour de ces projets ».

Impacts sociaux

Rappelons que la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement est régulièrement utilisée pour plusieurs projets industriels au Québec, dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement. C’est le cas notamment pour des projets de différents types d’usines, mais aussi pour les projets miniers, de sites d’enfouissement et de lignes de transport d’électricité.

Cette procédure implique la réalisation d’une étude d’impact à partir d’une « directive » qui traiterait de plusieurs enjeux qui devraient caractériser le projet d’usine de Northvolt : acceptabilité sociale, impacts sur le réseau routier local, impacts climatiques du projet, impacts sur la santé publique, impacts sur les milieux naturels et sur la biodiversité, etc.

Une fois que cette étude d’impact est jugée complète, le processus conduirait normalement à un examen du projet par le BAPE, incluant des audiences publiques qui permettent de faire une consultation indépendante du gouvernement et du promoteur. Normalement, c’est seulement au terme de cette procédure que le BAPE remet son rapport au gouvernement, qui prend alors la décision d’autoriser, ou non, le projet.