La rivière Magpie reconnue comme «aire du patrimoine autochtone»

La rivière Magpie bénéficie maintenant d’une reconnaissance à l’international. Elle vient d’être inscrite comme « aire du patrimoine autochtone et communautaire » (APAC), a appris Le Devoir. Ottawa et Québec refusent toutefois de s’avancer sur la création d’une éventuelle aire protégée, tandis qu’Hydro-Québec estime qu’il ne serait pas « responsable » de renoncer au potentiel hydroélectrique de cet important cours d’eau de la Côte-Nord.

« Nous venons de solidifier la protection de cette importante rivière de notre Nitassinan et de consolider la vision innue pour son avenir », souligne Jean-Charles Piétacho, chef innu d’Ekuanitshit, en précisant que la Magpie devient ainsi la première APAC au Canada.

« La Minganie possède de nombreux joyaux naturels de renommée internationale, dont la rivière Magpie. La reconnaissance comme APAC vient démontrer une fois de plus l’importance de protéger ces merveilles pour assurer leur mise en valeur récréotouristique », ajoute Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie.

Ce titre sert à reconnaître les « liens forts » qui unissent un peuple autochtone et un territoire. Il est octroyé par un consortium international qui compte surtout des regroupements autochtones, mais aussi des organisations des Nations unies, dans ses « partenaires ». Parmi ceux-ci, on trouve la Convention sur la diversité biologique, dont le Canada est membre et qui a coordonné la COP15 tenue à Montréal. L’Union internationale pour la conservation de la nature, qui établit les lignes directrices des aires protégées, est également liée au consortium.

L’inscription de la rivière Magpie en tant qu’APAC pourrait ainsi mener à l’octroi d’un statut de protection reconnu par le Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature des Nations unies. L’Alliance Muteshekau-shipu, qui réunit des Innus, des élus de la Côte-Nord et des groupes écologistes, avait déjà accordé « une personnalité juridique » au cours d’eau en 2021.

Aire protégée ?

Le regroupement demande maintenant au gouvernement fédéral d’inscrire ce territoire à la base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation, gérée par Environnement et Changement climatique Canada.

Le gouvernement Trudeau est-il favorable à un projet d’aire protégée ? Le cabinet du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, n’a pas souhaité commenter « une proposition hypothétique pour cette région spécifique du Québec ».

« Les peuples autochtones sont les gardiens des terres et des eaux depuis des temps immémoriaux. Leur dévouement et leur connaissance des terres sont essentiels. Je suis heureux d’apprendre que la rivière Magpie a été reconnue au niveau international », a toutefois souligné le ministre. Le fédéral a du même coup rappelé son intention de faire progresser les projets « qui seront essentiels » à l’atteinte de « notre objectif de protéger 30 % des terres et des eaux au Canada d’ici 2030 ».

Hydro-Québec

Directeur de la conservation à la Société pour la nature et les parcs du Québec, Pier-Olivier Boudreault estime que le statut d’APAC devrait inciter Hydro-Québec à renoncer à tout projet de barrage. Il rappelle qu’un projet d’aire protégée de 2600 km2 avait été rejeté en 2020 en raison du potentiel hydroélectrique du cours d’eau.

Où en est aujourd’hui le projet de création d’une aire protégée ? « Aucun projet n’est en cours sur la rivière Magpie, aucune annonce n’est prévue », a indiqué mercredi le cabinet du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

« Nous n’avons pas de projet prévu sur la rivière Magpie, à court ou moyen terme. Cependant, à ce moment-ci, nous considérons qu’il ne serait pas responsable, d’un point de vue de la sécurité énergétique du Québec, de renoncer définitivement au potentiel de cette rivière », réitère pour sa part Hydro-Québec, dans une réponse écrite.

« Toutefois, rappelons que nos projets sont réalisés en tenant compte de l’acceptabilité sociale et que nous connaissons la position du milieu sur la question », précise la société d’État. Celle-ci est à la recherche de moyens d’augmenter la production d’électricité au cours des prochaines années. Elle étudie notamment le potentiel de la rivière du Petit Mécatina.