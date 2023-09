Une nouvelle étude propose de mieux définir l’autonomie alimentaire

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

L’autonomie alimentaire telle que promue par le gouvernement n’est pas toujours compatible avec la protection de l’environnement et la santé de la population. Une nouvelle étude de l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), réalisée en collaboration avec Équiterre, se fait critique de certaines filières d’aliments ultratransformés et prescrit d’en développer d’autres.

Quand cette organisation a vu que le gouvernement allait verser 3 millions de dollars au géant PepsiCo pour produire des croustilles de maïs à Lévis, elle a cru bon de tenter d’élargir la conception d’autonomie alimentaire.

« Produire des chips et de la pizza congelée transformées ici avec des ingrédients importés, ou même locaux, constitue pour certains une façon de bâtir l’autonomie alimentaire. Ce n’est pas tout à fait faux, mais l’étude montre que ce n’est pas durable sur le plan environnemental ni bénéfique pour la santé des gens », explique Carole-Anne Lapierre, agronome et analyste en agriculture et systèmes alimentaires chez Équiterre.

Souveraineté, autosuffisance, sécurité alimentaire : il existe plusieurs manières de définir l’autonomie alimentaire, décrites dans l’étude de l’IREC. « L’idée qu’on s’en fait souvent est une équation pour voir à quel point notre production correspond à notre consommation », dit Mme Lapierre.

Dans les dernières années, Québec a annoncé une série de mesures pour favoriser cette autonomie, dont des investissements dans l’industrie des serres et la robotisation.

« Il faut aussi vraiment aller plus loin », poursuit-elle en entrevue, en revoyant les fondements mêmes du concept d’autonomie pour y intégrer les pratiques durables et l’aspect santé. « Est-ce que notre façon de produire des aliments contribue à la transition écologique ? Est-ce qu’elle est bénéfique à la santé des sols ? » demande l’analyste.

L’IREC dissèque donc trois filières d’aliments souvent ultratransformés pour mieux en révéler les faiblesses : croustilles de pommes de terre, pizzas surgelées et yogourts. « Elles ont en commun d’être peu ou pas en phase avec les préoccupations de durabilité, de santé publique et de proximité », écrivent les chercheurs.

Le yogourt est sans doute l’élément qui vous surprendra le plus : sa classification parmi les produits transformés ou ultratransformés dépendra notamment de sa teneur en sucre ou du degré de complexité technologique impliqué dans la transformation des ingrédients de base. Le lait diafiltré, qui entre de plus en plus dans la composition du yogourt industriel mais qui échappe aux contingents tarifaires, est aussi mentionné au passage comme un exemple de brèche dans l’écosystème local de gestion de l’offre.

Un nouvel âge d’or ?

L’étude souligne que la politique bioalimentaire du gouvernement viendra à échéance en 2025 et que Québec devrait donc se saisir de cette occasion. « On le voit avec la filière des batteries en ce moment : quand il y a de la volonté politique et des ressources, on est capable d’être ambitieux et innovateur », remarque ainsi Carole-Anne Lapierre.

De plus en plus, les producteurs agricoles sont encouragés à diversifier ce qu’ils plantent dans leurs champs. Utiliser plus de types de grains est un gage de santé pour les sols, notamment, dit cette agronome. Elle explique que les champs consacrés aux grandes cultures (blé, orge, maïs, soya, canola, tournesol) représentent environ 50 % de toutes les terres au Québec. « Le bénéfice environnemental serait sur une très grande superficie. »

C’est pourquoi les filières suggérées dans le volumineux document concernent ce type de culture au premier chef. Avoine nue, soya à identité préservée (appelée IP ou non OGM) et sarrasin ont tous le potentiel de devenir des « aliments vedettes », selon Équiterre et l’IREC.

Mme Lapierre indique notamment que le sarrasin a connu un âge d’or au Québec au début du XXe siècle, après avoir été apporté par les colons bretons. Du point de vue agronomique, sa culture est une véritable assurance pour les producteurs, dit-elle, car la plante est rustique, compétitive contre les mauvaises herbes et elle connaît une croissance très rapide.

Cette céréale est devenue moins populaire vers la moitié du siècle dernier, étant alors associée à la pauvreté, voire à l’avarice de Séraphin Poudrier, qui ne jurait que par les galettes de sarrasin dans le célèbre téléroman Les belles histoires des pays d’en haut.

Dur de vous convaincre de délaisser la pizza surgelée du vendredi soir pour du sarrasin afin de sauver la planète et votre taux de cholestérol ? La spécialiste rigole et admet « que ça fait peut-être moins saliver ». Elle est toutefois convaincue qu’avec un peu de promotion et des incitatifs agricoles, cette céréale pourrait revenir en force. Sans gluten, riche en vitamines et en minéraux, polyvalent, le sarrasin permet de faire des biscuits, des craquelins, du pain, des muffins. Il peut aussi se manger rôti (kasha) ou être ajouté aux ragoûts ou aux salades. Alors, un peu plus de nouilles soba pour aider à votre autonomie alimentaire ?