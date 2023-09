Nous allons vivre dans un monde «dégradé et désorienté»

Malgré une prise de conscience de plus en plus forte de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, l’humanité a trop tardé à agir. Elle devra donc vivre dans un monde « dégradé et désorienté », prévient le journaliste du New York Times David Wallace-Wells. Les progrès en matière de transition énergétique permettent cependant d’espérer que nous éviterons l’apocalypse qu’on prédisait il y a de cela à peine quelques années.

« Le système climatique qui a fait de nous ce que nous sommes, à l’origine de tout ce que nous appelons culture et civilisation de l’humanité, ce système climatique-là a succombé », écrivait-il, en 2019, dans un livre choc intitulé La Terre inhabitable : vivre avec 4 °C de plus. « La dévastation à laquelle nous assistons autour de nous en ce moment est un scénario bien plus optimiste que l’avenir du réchauffement et toutes les catastrophes qu’il générera », ajoutait celui qui est aujourd’hui chroniqueur au prestigieux quotidien new-yorkais.

Quatre ans plus tard, à la lumière des multiples catastrophes qui marquent cette année 2023 en voie de devenir la plus chaude de l’histoire de l’humanité, David Wallace-Wells estime que plusieurs constats inscrits dans l’ouvrage sont plus que jamais d’actualité.

« Puisque nous continuons d’envoyer du carbone dans l’atmosphère, et donc que les températures augmentent, les événements climatiques extrêmes sont plus fréquents et plus intenses », souligne-t-il en entrevue avec Le Devoir. Il cite en exemple les feux de forêts dévastateurs qui ont frappé le Canada, et dont des millions de citoyens, de chaque côté de la frontière, ont respiré la fumée.

La crise est telle, en fait, qu’elle menace plus que jamais la promesse d’un avenir « sécuritaire », ajoute celui qui est de passage à Montréal ce mercredi à l’invitation d’Art Speaks, qui organise une conférence sur le climat au théâtre Outremont. Heureusement, « les gens prêtent davantage attention aux événements extrêmes et comprennent de plus en plus le lien avec les changements climatiques ».

Qui plus est, la mise en oeuvre des solutions s’accélère et offre enfin un certain « espoir ». Les investissements dans les énergies renouvelables sont tels que l’Agence internationale de l’énergie entrevoit un « pic » de la demande pour les énergies fossiles au cours des prochaines années. Et plusieurs États, mais aussi des entreprises, se sont fixé des objectifs de décarbonation qui vont permettre de limiter les dérèglements du climat.

Trajectoire

Ces progrès signifient, selon David Wallace-Wells, que l’humanité est en voie de s’éloigner de l’apocalypse climatique qu’il entrevoyait dans La Terre inhabitable, soit un réchauffement de 3 °C, voire 4 °C au cours des prochaines décennies. Une telle trajectoire était en vue avant la signature de l’Accord de Paris, en 2015.

L’ampleur du réchauffement en cours n’en continue pas moins de menacer sérieusement l’avenir de l’humanité. À supposer que tous les pays respectent leurs engagements volontaires de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, la hausse des températures moyennes atteindra au moins 2,5 °C, selon les Nations unies.

Photo: Jamie McCarthy Getty Images via Agence France-Presse

Or, ce scénario n’a rien de réjouissant, insiste le chroniqueur du New York Times. Au-delà des 2 °C de réchauffement, les épisodes de chaleurs extrêmes vont rendre certaines régions « invivables » une bonne partie de l’année, la pollution de l’air tuera annuellement des dizaines de millions de personnes et les sécheresses seront de plus en plus fréquentes et intenses, ce qui nuira à la production alimentaire mondiale. Sans oublier les dommages irréversibles pour des éléments cruciaux de la biodiversité, dont les forêts tropicales et les océans.

La communauté internationale s’est engagée en 2015 à tout faire pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, un seuil jugé souhaitable pour éviter le pire. Mais il est aujourd’hui « impossible » d’envisager le respect de cette cible, selon David Wallace-Wells. « Si nous faisions collectivement l’effort sans précédent de concentrer toute notre attention sur la décarbonation, peut-être que ce serait possible. Mais nous sommes tellement loin de là. »

Il cite en exemple les nombreux projets de développement d’énergies fossiles qui continuent d’être approuvés, notamment au Canada. « La meilleure science nous dit que nous ne pouvons pas approuver un seul projet supplémentaire si nous voulons rester sous les 2 °C de réchauffement. Donc, tout nouveau projet approuvé au Canada ou ailleurs dans le monde met en péril cet objectif. Il ne faut pas seulement ajouter des énergies renouvelables à un système énergétique sale. Il faut sortir des énergies fossiles. »

Impacts

« Ce qui se passe actuellement n’est pas suffisant pour nous permettre d’éviter un réchauffement dommageable. Nous allons donc devoir naviguer dans un monde dégradé et désorienté, parce que le réchauffement va se poursuivre », prévient-il.

Le problème, c’est que les États, en plus de tarder à agir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ne prennent toujours pas la pleine mesure des impacts à venir pour les populations humaines. « Il ne s’agit pas seulement de s’adapter au monde que nous entrevoyons de plus en plus clairement, par exemple avec les feux de cette année. En fait, l’adaptation sera de plus en plus difficile dans les décennies à venir. Comment va-t-on répondre à toutes les crises qui vont se présenter et qui vont frapper nos villes, nos infrastructures, nos terres cultivables, etc. ? »

M. Wallace-Wells redoute en outre les crises humanitaires et sociopolitiques qui risquent de découler des afflux de migrants forcés de quitter leur région, leur pays ou leur continent en raison des impacts de la crise du climat. Selon des données de la Banque mondiale, des dizaines de millions de personnes pourraient se retrouver dans cette situation à l’horizon 2050.

Il ne compte d’ailleurs pas sur les conférences climatiques des Nations unies, comme la COP28 prévue dans deux mois, pour changer le cours des choses. Selon lui, l’ambition de lutter contre la plus grave crise environnementale de l’histoire humaine est aujourd’hui davantage le fait d’acteurs locaux et nationaux, et non de grands rendez-vous où l’industrie des énergies fossiles est omniprésente.

« Nous voyons une croissance d’une certaine hypocrisie climatique, avec les leaders qui présentent les énergies fossiles comme une menace existentielle et qui parlent du besoin criant de faire des progrès, mais ne prennent pas ou peu d’engagements concrets. Je ne pense pas que la COP28, qui se tient aux Émirats arabes unis, va changer les choses. Elle pourrait même être pire que ce à quoi je m’attends. »