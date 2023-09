Les pays riches doivent devancer leur objectif de carboneutralité, prévient l’AIE

Limiter les dérèglements du climat mondial à un seuil viable implique que les pays riches devancent leur objectif de carboneutralité à 2045, conclut l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un rapport publié mardi. L’organisme souligne aussi que les nouveaux projets d’énergies fossiles qui se profilent à l’horizon, notamment au Canada, ne devraient pas être autorisés.

Près de huit ans après la signature de l’Accord de Paris, les conclusions de cette deuxième édition de la « Feuille de route vers la carboneutralité » de l’AIE sont sans équivoque : il faut appuyer dès maintenant sur l’accélérateur de la transition énergétique si on veut se donner une chance de respecter l’objectif de cette entente climatique, soit limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Le portrait actuel de la situation montre en effet que l’espoir d’atteindre cette cible « s’est rétréci ». L’AIE souligne ainsi que la reprise postpandémie a été marquée par un sursaut des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur énergétique. Celles-ci ont atteint 37 milliards de tonnes en 2022, soit un record « inquiétant ».

Cela ne signifie toutefois pas qu’il faut abandonner l’objectif de 1,5 °C, soutient Fatih Birol, directeur général de l’AIE, dans le texte de présentation du rapport de 227 pages obtenu lundi sous embargo. Mais pour qu’on y parvienne, et ainsi évite le pire des répercussions de la crise du climat, les pays développés devront faire preuve d’une ambition sans précédent « en prenant les devants » en matière de réduction des GES.

« La carboneutralité en 2050 ne signifie pas que tous les pays doivent l’atteindre en 2050. Selon notre scénario, les pays développés doivent atteindre le net zéro plus tôt afin de donner davantage de temps aux pays en développement », fait valoir M. Birol.

Concrètement, les sociétés riches, comme le Canada ou le Québec, devraient revoir à la hausse leur ambition climatique et réduire leurs émissions de 80 % d’ici 2035, par rapport au niveau de 2022. Il n’est toutefois pas possible de calculer précisément quel serait l’effort supplémentaire requis ici, puisque les inventaires québécois et canadien des émissions de GES ne sont pas encore disponibles pour 2022.

Les pays développés doivent aussi devancer leur objectif global de carboneutralité pour tendre vers le « net zéro » en 2045, d’après l’AIE. Actuellement, le Canada et le Québec espèrent atteindre cette cible en 2050, mais en s’appuyant sur des mesures qui restent à mettre en place et à financer.

Si l’Agence internationale de l’énergie reconnaît que les États ne sont pas tous égaux face au défi colossal de la carboneutralité, tous doivent « agir avec beaucoup plus de fermeté qu’ils ne le font actuellement ».

Tout retard dans le rehaussement de l’« ambition » climatique au cours de la présente décennie nous demanderait de compter sur des technologies comme la capture et le stockage de carbone, qui sont « coûteuses » et qui n’ont pas encore fait leurs preuves. L’industrie des sables bitumineux mise beaucoup sur le développement de ce type de technologies pour réduire ses émissions.

Fin des fossiles

Même si les énergies fossiles continueront vraisemblablement d’avoir une place dans le paysage énergétique mondial après 2050, l’AIE constate que l’approbation de nouveaux projets de production de pétrole et de gaz naturel n’a plus sa place. À l’heure actuelle, des projets d’exploration sont toutefois toujours approuvés au Canada, et d’autres pourraient voir le jour, notamment en milieu marin au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Heureusement, souligne le rapport, le développement des énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien connaît désormais une croissance « sans précédent » à l’échelle planétaire. À l’échelle mondiale, les investissements en « énergie propre » devraient avoisiner les 1800 milliards de dollars en 2023. Mais pour maintenir l’élan de la transition, il faudra les porter à 4500 milliards de dollars par année d’ici le début des années 2030.

L’AIE ajoute que cette accélération du déploiement des énergies non émettrices de GES a permis d’améliorer les prévisions climatiques. Avant la signature de l’Accord de Paris, en décembre 2015, la planète se dirigeait vers un réchauffement d’au moins 3,5 °C d’ici la fin du siècle. Désormais, si l’on suppose que tous les États respectent leurs engagements, ce réchauffement serait d’environ 2,4 °C, ce qui demeure néanmoins très « inquiétant ».

Dans ce contexte, Fatih Birol plaide pour la séparation du dossier climatique des « tensions internationales » qui existent à l’heure actuelle, notamment en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi entre de gros émetteurs comme la Chine et les États-Unis. « Le changement climatique est indifférent aux rivalités et aux frontières nationales, écrit-il. Tous les pays doivent travailler ensemble, ou nous allons tous perdre à la fin. »

Dans le contexte où 2023 est en voie de devenir l’année la plus chaude que l’humanité ait connue, M. Birol estime également que la prochaine conférence climatique des Nations unies (la COP28) constituera « un test important », puisqu’on y fera une première évaluation de la mise en oeuvre de l’Accord de Paris.