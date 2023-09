Le BAPE recommande de rejeter l’expansion d’un dépotoir de déchets dangereux à Blainville

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) recommande au gouvernement Legault de ne pas autoriser un important projet d’expansion d’un site d’enfouissement des déchets dangereux situé à Blainville.

L’entreprise Stablex souhaite aménager une nouvelle « cellule » sur son site déjà en exploitation afin d’y enfouir au cours des prochaines décennies des millions de tonnes supplémentaires de « déchets industriels » traités sur place, dont des matières dangereuses résiduelles, des sols contaminés et des matières non dangereuses « ayant des propriétés préoccupantes pour l’environnement », selon ce qu’on peut lire dans le rapport du BAPE publié vendredi.

Or, ce projet, qui a suscité une opposition de la part de citoyens dans la région, est « prématuré », conclut le BAPE. Les commissaires recommandent donc au gouvernement « de ne pas l’autoriser ».

Leur rapport souligne que Stablex a suffisamment d’espace pour enfouir les déchets dans les cellules actuelles, mais aussi que l’aménagement d’une nouvelle cellule risquerait de nuire aux milieux humides et boisés situés dans le secteur. « Le terrain visé pour la construction de la cellule fait partie d’un corridor écologique permettant de connecter deux vastes complexes de milieux humides de valeur écologique jugée exceptionnelle et que la réalisation du projet le fragmenterait », précise-t-on.

Par ailleurs, à la suite de son analyse, la commission d’enquête conclut qu’« il serait impératif » que le gouvernement du Québec « réalise un état des lieux sur la gestion des matières dangereuses résiduelles et des matières non dangereuses préoccupantes ».

Un tel bilan devrait lui permettre de développer notamment des orientations stratégiques, de compléter sa mise à jour du Règlement sur les matières dangereuses et d’adopter un plan d’action en matière de réduction et de gestion de ces matières « en tenant compte de l’évolution des réalités et préoccupations territoriales et environnementales », souligne le BAPE.

Plus de détails suivront.