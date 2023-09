Mobiliser les communautés grâce à la recherche-action sur le climat

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques

En matière d’action climatique, des travaux ont montré que des émotions comme l’anxiété ou la honte, le blâme et le déni participent à modifier ou à inhiber le type d’action dans lequel s’engagent les personnes et les groupes, et que le fait de ne pas reconnaître la diversité des contextes peut mener à cibler de mauvaises mesures, ainsi qu’à créer des conflits. À la tête de la Chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine, la chercheuse de l’Institut national de recherche scientifique (INRS) Sophie Van Neste mène des projets de recherche-action sur le terrain dans le but de mieux comprendre les motivations des citoyens à participer à des projets collectifs climatiques.

La réduction des gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques passent par la transformation d’infrastructures et de milieux de vie auxquels les populations qui vivent sur les territoires concernés sont attachées, et cela génère forcément des émotions qui peuvent être vives. Grâce aux différents programmes de recherche-action menés par Sophie Neste et ses équipes, les chercheurs vont sur le terrain, travaillent avec les communautés, et il en résulte une meilleure acceptabilité sociale quant aux changements de comportement ou de manières de faire qui doivent être adoptés.

Le but de la démarche est de saisir en amont le contexte de chaque projet, puis de mener une réflexion sur les occasions d’agir en commun. Pour Mme Van Neste, il convient de « tenir compte des particularités de chaque lieu, telles que la culture des intervenants impliqués ou encore les souhaits des résidents ».

Des projets concrets

La Chaire peut être sollicitée par une municipalité ou un groupe de citoyens. C’est le cas par exemple de la Ville de Montréal, qui a souhaité la présence de chercheurs pour travailler sur l’écoquartier de Lachine-Est. Il arrive aussi que les membres de la Chaire aillent eux-mêmes vers les organismes ou les villes. L’ordre municipal est particulièrement ciblé, car il est plus facile d’y faire évoluer les règlements et donc d’agir.

« Nos analyses sont réalisées pour nourrir l’action. Nos bilans visent à soutenir des initiatives citoyennes et à les bonifier. Par ailleurs, nous essayons de comprendre comment les municipalités, les résidents et les organismes peuvent travailler ensemble et innover », indique Mme Van Neste.

Parmi les initiatives, la boîte à outils CommunoSerre, en agriculture urbaine, permet d’évaluer le potentiel des serres solidaires dans les quartiers défavorisés. Une autre initiative, les Ruelles bleues-vertes, aide les citoyens à verdir leurs rues, à les rafraîchir et à recycler les eaux de pluie grâce à des bassins de rétention. Le tout avec le concours des municipalités, des écoquartiers et d’OBNL.

D’autres recherches sont axées sur la solidarité, la résilience et la transition écologique, en coopération avec des organismes communautaires et des tables de concertation. C’est le cas notamment de Transition en commun, une alliance entre des groupes citoyens, des organismes de la société civile, la Ville de Montréal et d’autres institutions pour la transition socioécologique dans certains quartiers à Montréal.

« Le potentiel est beaucoup plus important quand les actions sont coordonnées entre les acteurs à plus grande échelle », estime Mme Van Neste.

Des choix inclusifs et équitables

Le meilleur exemple est sans doute celui du Labo Climat Montréal, auquel l’INRS participe auprès du Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques (Ouranos) et la Ville de Montréal. Ce laboratoire vivant vise à s’interroger sur les pratiques mises en place et à améliorer, avec les professionnels et acteurs du territoire, l’adaptation aux changements climatiques, le cas étudié plus en profondeur étant celui du réaménagement du secteur Lachine-Est.

Selon Sophie Van Neste, les parties prenantes doivent faire des choix « tout en s’assurant qu’ils soient inclusifs et équitables, qu’ils n’empirent pas les inégalités dans la société ». Elle prend pour exemple les subventions pour les rénovations des maisons visant une meilleure efficacité énergétique ou une meilleure résistance face à la chaleur, certes, mais qui privilégient bien souvent les propriétaires aux dépens des locataires, pourtant plus vulnérables.

Ainsi, du point de vue de l’INRS, l’idée du laboratoire est de prioriser les personnes les moins nanties et de travailler sur l’équité territorialedans les arrondissements où il y a moins de pistes cyclables, par exemple, et un accès difficile aux services et aux infrastructures. Le verdissement des quartiers qui ont le moins de parcs fait partie des axes prioritaires. Toujours à Lachine, les scientifiques travaillent avec la table de concertation sur l’implantation du quartier inclusif et résilient de l’échangeur Saint-Pierre.

« La recherche peut contribuer à l’action climatique en facilitant l’accès aux savoirs et en valorisant la conversation autour de divers types de savoirs, y compris les savoirs pratiques des citoyens, qui sont trop souvent invisibilisés, surtout lorsqu’il s’agit de certains groupes de population tels que les femmes, les personnes allophones ou issues de l’immigration, les Autochtones, etc. », regrette-t-elle.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.