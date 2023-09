Concordia se lance dans la décarbonation de ses campus

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques

L’Université Concordia s’est lancée dans un projet climatique audacieux, PLAN/NET-ZÉRØ, pour atteindre la décarbonation de ses deux campus d’ici 2040. Pour cela, l’Université se penche sur son parc immobilier et sur la mobilité durable. L’objectif est de servir de modèle aux villes, comme Montréal.

Le projet est ambitieux, reconnaît Ursula Eicker, professeure de génie du bâtiment, civil et environnemental,à l’Université Concordia et codirectrice de l’Institut des villes nouvelle génération. Elle fait partie des chercheurs impliqués dans l’expérience qui transformera les deux campus, celui de Sir-George-Williams, au coeur du centre-ville, et Loyola, dans le quartier résidentiel de Notre-Dame-de-Grâce, en laboratoires vivants de décarbonation.

Pour atteindre les cibles, il faut d’abord réduire la consommation, et bien sûr cela passe par la diminution de la demande. Or, Concordia est l’une des plus grosses universités du Canada, avec pas moins de 80 bâtiments répartis sur 25 hectares. « Comme nous sommes au centre-ville au campus Sir-George-Williams, la mobilité est déjà très publique, il y a peu de véhicules. Les émissions proviennent donc principalement des infrastructures », indique la professeure.

Le chauffage au gaz, par exemple, doit être changé pour un système électrique ou de gaz renouvelable. « La question des panneaux solaires est intéressante, mais on a des bâtiments très hauts, donc on va faire quelques installations, mais on ne pourra pas couvrir la demande, qui est trop forte, car il manque de toits », explique Mme Eicker. Il faudra trouver un moyen de générer assez de puissance électrique pour les deux campus sans pour autant stresser le réseau électrique. Prévoir des espaces de stockage sera donc nécessaire.

Les infrastructures sous la loupe

Si l’on peut penser que la consommation durant la pandémie aurait pu servir de modèle, ce n’est pourtant pas le cas, explique Ursula Eicker. « Selon les données enregistrées pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les bâtiments étaient vides, la consommation n’a pas baissé autant que nous l’avions imaginé, car le système de chauffage s’est mis “en mode vacances”. La température n’a pas baissé autant que cela », souligne-t-elle. Mais avec la nouvelle norme du travail hybride, il est certain que la façon de gérer les bâtiments doit prendre en compte de nouveaux besoins en matière de consommation. Il n’est pas nécessaire d’avoir autant de bureaux éparpillés qui surchauffent dans chaque bâtiment, alors que certains employés sont à distance plusieurs jours par semaine.

Un autre point concerne la construction des bâtiments, qui est également à repenser. Des rénovations seront peut-être nécessaires à certains endroits, pour rendre les infrastructures moins énergivores. Cela nécessite néanmoins plus de fonds, reconnaît la professeure. « Changer les fenêtres, améliorer l’isolation, tout ça, évidemment, c’est plus cher », dit-elle.

Les travaux effectués aux façades sont les plus dispendieux, et les enveloppes pour effectuer ces rénovations tardent à arriver. Raison pour laquelle le projet est fait en association avec divers secteurs, notamment des établissements financiers pour trouver des modèles de financement, mais aussi des entreprises publiques comme Hydro-Québec, des grandes firmes d’ingénieurs, des PME, et l’objectif est également de joindre des multinationales.

Un modèle pour les villes

« Il y a un développement important des politiques publiques à regarder avec la décarbonation », rappelle Graham Carr, le recteur de l’Université. M. Carr espère que son établissement deviendra un centre mondial de solutions énergétiques. « Pour nous, cela représente aussi un défi, avec les recherches appliquées qui se font sur le sujet concernant le bâtiment intelligent, l’électrification ou encore la cybersécurité avec l’élément numérique à allier », précise-t-il.

Pour le recteur de Concordia, c’est d’ailleurs ce qui fait la richesse du projet, car il fait collaborer plusieurs secteurs, que ce soit dans la recherche appliquée, dans les milieux d’investissement ou dans les politiques publiques. « On va donner un bac à sable à toutes ces personnes qui vont être amenées à travailler ensemble pour trouver des solutions », dit-il.

La Ville de Montréal aura aussi beaucoup à apprendre de ces laboratoires, car les problèmes qui y seront rencontrés sont identiques à l’échelle d’une université ou d’une ville : il faut changer les véhicules, ajouter de la puissance électrique tout en réduisant la demande. Selon Ursula Eicker, cela permettra notamment de rappeler à la province que plus d’argent est nécessaire aux villes pour rendre les infrastructures moins énergivores, par exemple. « Sans programme d’incitatifs avantageux, on n’y arrivera jamais, car les bâtiments ne sont pas adaptés, les véhicules électriques sont trop dispendieux et le transport collectif ne s’améliore pas. »

Pour les étudiants, Graham Carr espère que ce projet pourra les inspirer à devenir des meneurs dans le domaine de la durabilité. D’autant plus que le modèle est encore unique au pays. « Ça va prendre du temps, mais je ne trouve pas d’exemple ailleurs au Canada de cette envergure pour atteindre les cibles », conclut fièrement le recteur.

