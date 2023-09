Écoanxiété: redonner espoir aux jeunes grâce au savoir

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques

Devant les changements climatiques et leurs effets de plus en plus visibles, nombreux sont les jeunes paralysés par l’écoanxiété. À McGill, un cours veut susciter l’espoir et outiller les étudiants pour faire face aux changements climatiques.

« Ça faisait des années qu’on réfléchissait à ce cours, qui fait partie des objectifs stratégiques en développement durable de l’Université McGill », raconte Marcy Slapcoff, directrice du Bureau de l’enseignement des sciences de la Faculté des sciences de McGill. Juste avant la pandémie, celle-ci s’est donc vu confier par le doyen de la Faculté des sciences la responsabilité d’imaginer (et de bâtir une équipe pour le faire) un cours de premier cycle portant sur les changements climatiques, ouvert à tous les étudiants.

Après plus d’un an de rencontres régulières avec une équipe d’enseignants provenant de disciplines variées (et malgré le ralentissement imposé par la pandémie), les étudiants ont finalement pu assister à la première édition du cours optionnel FSCI 198 :Climate Crisis and Climate Actions à l’automne 2022. « On a voulu imaginer un cours qui donnerait espoir aux jeunes, et qui proposerait des outils pour agir pour combattre la crise climatique », résume Mme Slapcoff.

Un point de vue multiple

Offert par la Faculté des sciences, le cours amorce sa deuxième édition cet automne, et est offert cette fois-ci en présentiel. « Nous avons un peu changé le cours cette année », remarque Diane Dechief, directrice et coordonnatrice du cours, et chargée d’enseignement. Ainsi, en plus de faire le point sur la crise climatique et ce que la science en dit, de même que de donner des clés pour agir, le cours intègre davantage des perspectives variées et multidisciplinaires. « Par exemple, nous voulons expliquer l’histoire du colonialisme et du capitalisme, et en quoi cela contribue à ce que nous vivons aujourd’hui », note la spécialiste en communication scientifique au Bureau de l’enseignement des sciences. « Nous voulons donner aux étudiants des connaissances concrètes (actionable knowledge), qui peuvent être utilisées plus tard dans le cours, mais aussi dans leur vie de tous les jours », poursuit Mme Dechief.

Le cours de trois crédits, donné par une équipe de cinq enseignants de plusieurs disciplines (histoire, éducation, biologie, sciences de la terre, sciences sociales, etc.), aborde notamment les questions d’écoanxiété, de ressources renouvelables, du cycle du carbone, le tout avec en trame de fond une attention particulière aux savoirs autochtones. Cette interdisciplinarité dans le cours est d’ailleurs à l’image de la façon dont il faudra aborder la crise climatique.

Les cours magistraux de trois heures par semaine se tiennent en personne, mais la cinquantaine d’étudiants est divisée en plus petits groupes, chacun accompagné par deux auxiliaires d’enseignement, pour poursuivre les discussions en ligne. « Nous nous inspirons des travaux de Katharine Hayhoe, qui prône de créer des occasions pour converser », précise Mme Dechief. « Chacun apporte à la conversation ; chacun est porteur de savoir, et personne n’a toutes les réponses », ajoute-t-elle.

Une vision pour le futur

Devant des événements aussi paralysants, les conceptrices de ce cours favorisent le dialogue et la rencontre avec des personnes inspirantes, notamment par le moyen des travaux à remettre. Les étudiants ont par exemple comme tâche d’interviewer une personne affectée par les changements climatiques ou détentrices de savoir dans le cadre d’un travail. Des conférenciers qui sont des moteurs d’action dans leur domaine sont également régulièrement invités.

En attendant que le cours soit rattaché à un ou des programmes (ce qui assurerait sa pérennité), celui-ci demeure ouvert comme cours optionnel. Les coresponsables espèrent que le plus d’étudiants possible puissent avoir accès au cours, véritable porte d’entrée sur les questions climatiques et les travaux de recherche sur la question menés à McGill comme ailleurs. « J’aimerais que ce cours provoque une étincelle — non seulement pour éveiller l’intérêt des étudiants, mais aussi pour leur donner le goût et la capacité d’agir », conclut Mme Slapcoff.

Lab22 : soutenir le secondaire Ouvrir un espace d’expression pour les jeunes sur leurs préoccupations en lien avec les questions sociales et environnementales : telle est la mission du Lab22. À la suite de La planète s’invite à l’école, premier forum sur le climat et l’écoresponsabilité à l’école, l’organisme a été fondé en novembre 2019 par les organisateurs de cet événement. Lab22 souhaite ainsi mettre en oeuvre le Pacte de l’école québécoise dans les écoles secondaires du Québec. Grâce à un financement du Secrétariat à la jeunesse, l’équipe de conseillers et conseillères à la transition accompagne des dizaines d’écoles secondaires dans leur transition énergétique, pour mettre en place un plan d’action sur trois ans afin de réduire leur empreinte carbone. Le Lab22 organise également des ateliers, formations et événements.

