Rendre les chaînes d’approvisionnement agroalimentaires plus vertes

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques

Repenser les chaînes d’approvisionnement dans l’agroalimentaire pour qu’elles soient locales et plus vertes, c’est le projet de recherche piloté par une professeure de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal. L’initiative, baptisée Carotte AA, a obtenu près de 400 000 $ du Fonds Nouvelles Frontières en recherche.

C’est avec surprise que Carène Tchuinou Tchouwo a reçu ce soutien financier. « C’était la première fois que je créais quelque chose d’une aussi grande ampleur. Je n’y croyais pratiquement pas au départ. Mais j’ai été très contente », se réjouit celle qui est professeure adjointe au Département de management à l’ESG-UQAM.

Le projet commencé cette année est également mené en collaboration avec des chercheurs de l’Université Laval, de Polytechnique Montréal et des membres du groupe 4POINT0, un partenariat pour l’organisation de l’innovation et des nouvelles technologies, explique-t-elle. « On a aussi des collaborateurs à l’Université d’Ottawa et à l’Université McGill », précise-t-elle.

Carotte AA s’intéresse à certains aspects des chaînes d’approvisionnement afin de les rendre plus responsables sur les plans social et environnemental.« On essaie d’améliorer la collaboration entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Avec une plus grande transparence envers les consommateurs, une meilleure traçabilité des aliments, des produits qu’on mange », résume celle qui est la chercheuse principale de l’initiative.

Ainsi, le projet vise à fournir plus d’informations sur la provenance de la nourriture et sur la façon dont les aliments ont été cultivés. « Parce que, pour l’instant, c’est un joyeux fouillis. On ne sait pas vraiment à quoi se fier », constate Catherine Beaudry, professeure titulaire à Polytechnique Montréal et directrice de 4POINT0.

« Si vos tomates ont été cueillies par des immigrants temporaires qui sont exploités dans la ferme, ça va peut-être vous laisser un goût amer dans la bouche quand vous les mangerez », illustre celle qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion et en économie de l’innovation.

Des chaînes plus résilientes

La pandémie a mis au jour des faillesdans les chaînes d’approvisionnement, estime Mme Tchuinou Tchouwo. « Souvent, on se rend compte que les conditions de vie et d’embauche des travailleurs ne sont pas toujours respectées », souligne-t-elle à propos de la crise sanitaire.

Si elle est d’avis que la guerre en Ukraine a créé des impacts à plus faible échelle au Canada, on a assisté en Europe à des ruptures de stock de certains produits, qui contribuent à l’inflation, dit-elle. « Ça démontre qu’aujourd’hui, les chaînes ne sont pas nécessairement résilientes. Lorsqu’il y a un problème dans un maillon de la chaîne alimentaire, tous les autres sont un peu chamboulés », observe-t-elle. Ainsi, son projet vise notamment à augmenter la résistance des chaînes d’approvisionnement aux fluctuations provoquées par des événements qui surviennent dans le monde.

Une question « géopolitique », croit de son côté Mme Beaudry. « Comme exportateur de nourriture, le Canada ne peut pas se dire “je n’achète plus rien de vous et on cultive tout chez nous”. Mais il y a quand même un enjeu avec la provenance de nos aliments. Est-ce que les gens sont sous-payés et vivent dans des conditions exécrables dans leur pays ? » demande-t-elle.

Une collaboration accrue

Mme Tchuinou Tchouwo constate des lacunes en matière de collaboration entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement. « Il y en a beaucoup qui travaillent en vase clos. Il y a un manque de communication parce qu’ils ont des intérêts divergents », observe-t-elle.

Les chercheurs espèrent aussi voir comment de nouvelles technologies, comme la chaîne de blocs (blockchain en anglais), pourraient contribuer à une plus grande traçabilité des produits. Cette technologie est actuellement surtout utilisée en finance, pour assurer une meilleure transparence.

Le projet vise également à amener une responsabilité environnementale accrue dans l’industrie agroalimentaire. Une étude menée par la revue Nature Food a conclu que le transport de la nourriture à l’échelle de la planète génère trois milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Un bilan 3,5 fois plus élevé que les dernières estimations. Les pays les plus riches, dont le Canada, comptent pour 52 % de ces émissions. « C’est assez accablant et majeur pour nous », explique la professeure.

L’équipe de chercheurs s’affaire actuellement à faire une revue complète de la littérature pour établir des indicateurs de mesure de responsabilité sociale et environnementale. « Avec tout ce qu’on a trouvé, on ira confronter ça auprès des acteurs de la chaîne agricole pour voir ce qu’ils en pensent. On ira discuter avec ces gens et constater quelles sont leurs réalités. »

Autonomie alimentaire durable En juin dernier, le gouvernement du Québec a accordé 15,5 millions de dollars à Inno-Centre, une firme spécialisée en services-conseils aux PME en innovation. Cette aide a été octroyée en vue d’augmenter la productivité et l’écoresponsabilité des entreprises de transformation alimentaire de la province. L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, et celui de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette. Avec ce soutien financier, Inno-Centre conseillera plus de 400 entreprises pour les aider à surmonter la pénurie de main-d’oeuvre et à diminuer leurs émissions de GES. Le gouvernement du Québec évalue que près des deux tiers des produits agricoles sont transformés par des entreprises québécoises et que les produits transformés comptent pour 85 % du panier d’épicerie. Québec espère ainsi réduire de 37,5 % les émissions de GES sous le niveau de 1990 d’ici 2030. Inno-Centre souhaite également une baisse de 21 486 tonnes d’équivalent CO2 avant 2027. Cette aide s’inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. L’initiative vise à aider les entreprises de transformation alimentaire à intégrer les changements climatiques dans leurs décisions d’affaires.

Plastiques agricoles En juillet, RECYC-QUÉBEC a accordé à AgriRÉCUP le statut d’organisme de gestion reconnu (OGR). Cette nouvelle désignation vise la mise en oeuvre d’un programme de responsabilité élargie pour les producteurs concernant certains plastiques agricoles en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. La présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Emmanuelle Géhin, se dit « convaincue que la connaissance fine et l’expertise acquise par AgriRÉCUP seront des atouts pour l’ensemble du secteur au Québec ». Chaque année, le Québec génère environ 11 000 tonnes de plastiques agricoles, alors que seulement près de 20 % échappent au dépotoir à l’heure actuelle. Le nouveau programme vise à réduire l’empreinte environnementale du secteur agricole en faisant passer le taux minimal de récupération à 45 % et 50 % dès 2025. Un pourcentage qui sera ensuite haussé pour atteindre 75 à 80 %. AgriRÉCUP donnait déjà une seconde vie aux bidons de pesticides ou de fertilisants en les transformant en drains. L’organisme sans but lucratif valorise différents produits agricoles dans la province et ailleurs au pays. Ceux-ci incluent les plastiques pour la conservation du foin, les sacs, les contenants et les barils destinés à un usage agricole, de même que les pesticides de classe 1 à 3A et les semences enrobées de pesticides. D’autres programmes seront créés afin de récupérer encore plus de matériaux. Ceux-ci incluent notamment les produits de l’industrie des érablières, les filets anti-insectes et anti-oiseaux, de même que les plastiques servant à recouvrir les tunnels et les serres.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.