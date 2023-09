Cibler les zones cruciales à protéger pour les espèces en péril

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques

Des chercheuses de l’Université McGill ont identifié des « points chauds », c’est-à-dire des endroits où vivent de nombreuses espèces en péril. Leur travail devrait permettre aux gouvernements de mieux planifier la protection de ces zones cruciales pour la biodiversité.

L’étude supervisée par Anna Hargreaves, chercheuse et professeure de biologie à l’Université McGill, indique où se trouvent les espèces menacées à l’échelle nationale et mondiale, parmi différents groupes taxonomiques que sont les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les plantes, entre autres. « C’est la première fois que ces données sont combinées », se réjouit la professeure.

En évaluant le chevauchement géographique de tous ces groupes, les points chauds à protéger de façon prio­ritaire ont pu être identifiés, afin de protéger un ensemble diversifié d’espèces en péril au Canada. « Ces zones sont un bon point de départ pour ensuite cibler les endroits à protéger localement », affirme Marie Hardouin, coautrice de l’étude réalisée dans le cadre de sa thèse de doctorat.

Une aire de 100 km² — soit environ deux fois la superficie de la ville de Brossard — peut ainsi contenir plus de 130 espèces menacées. Les chercheuses ont également remarqué que plus de la moitié des points chauds pour les oiseaux en péril le sont également pour les insectes. En d’autres termes, la protection d’une petite fraction du territoire canadien pourrait protéger l’habitat d’un grand nombre d’espèces diverses en péril.

Protéger à l’échelle nationale et mondiale

Le Canada étant un pays de hautes latitudes, la majorité de ses espèces menacées à l’échelle nationale se trouvent à la limite nord de leur aire de répartition géographique, et sont plus répandues au sud de nos frontières. Elles ne sont donc pas forcément considérées comme en péril dans ces territoires. « Il existe un débat sur la manière de prioriser leur protection et des critiques selon lesquelles cela empêcherait de se concentrer sur les espèces considérées comme en péril à l’échelle mondiale », explique Marie Hardouin.

Pourtant, les chercheuses ont trouvéque plus de la moitié (56 %) des zones dans lesquelles se trouvait la plus haute concentration d’espèces menacées nationalement sont également des points chauds à l’échelle mondiale. « Cela montre que la protection d’habitats pour ces deux groupes n’est pas forcément incompatible et peut, au contraire, être mutuellement bénéfique », ajoute-t-elle.

Le temps presse

Actuellement, plus des deux tiers des espèces en péril au Canada sont protégées sur moins de 10 % de leur aire de répartition, et les espèces les plus menacées sont les moins bien protégées. La protection d’espèces menacées d’extinction est un élément clé de la préservation de la biodiversité du Canada. « La perte et la dégradation de leur habitat constituent l’une des principales menaces pour ces espèces », rappelle Marie Hardouin. La plupart des points chauds se trouvent là où la concentration d’humains est forte et où ce qui subsiste de nature est fragilisé par le défrichement et le développement.

« Protéger l’habitat est compliqué, tout le monde veut apporter sa contribution et on va souvent contre l’intérêt économique, estime Anna Hargreaves. Mais notre étude montre qu’en choisissant le bon morceau de terre, on peut avoir un très grand impact en matière de conservation. »

Une fois que les espèces sont désignées comme étant en péril, cela n’entraîne pas toujours d’action directe de la part des gouvernements. « De nombreuses espèces en péril sont situées dans le sud du Canada, mais le gouvernement fédéral contrôle peu de terres à cet endroit, souligne la professeure Hargreaves. Le plus souvent, c’est aux provinces de s’en charger, mais ce n’est pas toujours leur priorité. »

Elle reconnaît toutefois un intérêt politique croissant, dans le contexte où le Canada s’est engagé à protéger 30 % de son territoire d’ici à 2030. Si une meilleure compréhension des défis émerge, un effort de coordination et de concertation entre les différents ordres de gouvernement, y compris les Premiers Peuples, est fondamental pour aller de l’avant.

À la recherche de solutions pour les espèces discrètes Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) insiste sur l’importance de mieux connaître la faune et la flore — parfois très discrètes — du territoire canadien pour les protéger. Cette année, le comité a fait évoluer le statut de 16 espèces sauvages, dont le crapaud des Grandes Plaines, habitant des Prairies, sur les terres ancestrales de plusieurs nations autochtones, dont les Cris, les Anichinabés, les Dakotas, les Lakotas, les Assiniboines et les Métis. Cette espèce ermite, qui s’est vu attribuer le statut « préoccupant », est menacée par les changements climatiques et la sécheresse, qui raréfient ses milieux de reproduction. Pour évaluer la situation d’espèces en péril, le COSEPAC fait notamment appel à des connaissances traditionnelles autochtones. Par exemple, le nom cri de ce crapaud — opik watetew — évoque la manière dont il passe la plupart de son temps sous la terre pour s’abriter du gel. « Il appartient à la famille des ayikis (grenouilles), qui vivent sous terre, et son chant particulier annonce le moment de la transition entre l’hiver et le printemps », précise Barbara Frazer, gardienne du savoir des Cris des Plaines, par voie de communiqué. D’autres espèces sont aux prises avec une perte de leur habitat et de ressources alimentaires, comme les chauves-souris rousses de l’Est, cendrées et argentées, désormais en voie de disparition. En cause, la coupe des arbres qu’elles utilisent pour se reposer et la raréfaction des insectes dont elles se nourrissent, du fait de l’utilisation de pesticides. Les collisions avec les éoliennes, parfois situées dans les corridors de migration, représentent également une menace. Des mesures d’atténuation sont toutefois efficaces, comme l’arrêt des éoliennes pendant de très courtes périodes stratégiques.

