Pour en finir avec le plastique pétrosourcé

Le plastique, ce matériau miracle qui a séduit la planète entière à partir des années 1960, fait maintenant partie de ceux qui la menacent. Alors qu’on louangeait autrefois la résistance de ce produit à base de pétrole, c’est précisément ce qui est devenu son pire défaut. Une des pistes pour réduire son impact sur l’environnement est de réussir à fabriquer du plastique organique. C’est l’ambition du professeur Fouad Erchiqui, directeur du Laboratoire de bioplasturgie de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), et de ses étudiants.

Chaque année, les Canadiens jettent environ quatre millions de tonnes de plastique, selon des données compilées par Statistique Canada. Seulement 8 % de ce platisque est recyclé. Résultat : on le retrouve dans les sites d’enfouissement, mais aussi dans les milieux naturels. Les microplastiques polluent les océans, même jusque dans les coins les plus reculés de l’Antarctique, s’inquiètent plusieurs chercheurs.

M. Fouad Erchiqui fait partie de ceux-ci. Dans son laboratoire, il tente de trouver les bonnes recettes de plastique vert ou semi-vert qui pourraient être adoptées par des entreprises des secteurs de l’automobile, de l’agriculture, de la médecine ou de l’aérospatiale, par exemple.

« Je m’intéresse beaucoup au développement durable », lance d’emblée le chercheur. D’ailleurs, le professeur d’origine marocaine, qui vit au Québec depuis plus de 40 ans, a l’habitude de citer François Rabelais, le célèbre écrivain français humaniste de la Renaissance, à ses étudiants : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »

À base de déchets

Dans son laboratoire, mis sur pied il y a une quinzaine d’années, le professeur et son équipe travaillent à trouver les meilleures recettes de biocomposites servant à la fabrication de plastiques organiques, biodégradables. Un de ces dérivés connus est le PLA, un plastique à base de maïs. Mais son gros désavantage, cite M. Erchiqui, est qu’il est fait à base de nourriture…

« La population mondiale augmente d’une façon exponentielle. On sacrifie les terres pour construire des routes. Et maintenant, on va sacrifier de la nourriture pour faire des sacs de plastique ? C’est dingue ! »

Il privilégie plutôt un plastique fait à base de déchets : des pelures de pommes de terre.

« On fait beaucoup de frites ! On peut faire des polymères avec l’amidon. On peut ensuite le doper avec d’autres polymères pour en faire un matériau, qui sera ensuite exploité pour en faire un produit bioplastique. »

Un des défis de M. Erchiqui demeure cependant de prédire comment la recette de polymère élaborée par les chimistes de son équipe va réagir, une fois transformée. C’est que lorsqu’elle est chauffée, la matière se déforme. Les polymères ne sont pas des matériaux élastiques, précise M. Erchiqui. Ils ont une mémoire et sont donc plutôt « viscoélastiques ».

« C’est comme faire un gâteau, explique-t-il. Tu prends de la semoule, de la farine, tu mélanges, et à la fin, le moule va donner la forme. Si tu changes la concentration de la semoule, tu vas avoir une autre texture, une autre propriété. »

M. Erchiqui utilise d’ailleurs l’intelligence artificielle pour trouver le bon procédé, entre l’élaboration du produit et sa forme finale.

« J’essaie de comprendre la “psychologie” du matériau », précise-t-il.

De la recherche à l’industrie

La plasturgie, c’est donc l’équivalent de la métallurgie pour les métaux : constituer des alliages avec des techniques très précises qui permettent de faire des produits durables, comme des bouteilles, des pare-chocs de voiture, les bases d’un bateau…

Avec son équipe, M. Erchiqui a travaillé à élaborer des engrenages en biocomposite « quatre fois moins chers que le nylon et plus résistants » et des coffrages de construction (des moules destinés à maintenir un matériau de construction parfaitement en place), notamment. En ce moment, les chercheurs travaillent à la création de pales pour les éoliennes et pour les drones, mais aussi, avec des chercheurs brésiliens, à l’élaboration de tôles ondulées servant à se protéger de la pluie dans les régions rurales.

Mais le plus gros problème, selon le professeur, reste le manque de communication entre les chercheurs et les industries qui pourraient bénéficier de leurs travaux.

« Certains articles ont réellement de l’impact, affirme-t-il. Mais ça reste au niveau universitaire. Des industriels en Abitibi, dans la fabrication des produits pour les automobiles ou les éoliennes, on n’en a pas. »

« Je ne suis pas formé pour faire du marketing, affirme M. Erchiqui. Ce n’est pas mon métier. »

Il souhaiterait ainsi que l’on développe des agents de liaison, qui mettraient en relation les chercheurs et les entreprises… pour éviter que ses trouvailles et celles de ses collègues restent dans des tiroirs, quand elles pourraient avoir un réel impact sur l’avenir de la planète.

