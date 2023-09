Que faire des puits de pétrole et de gaz à l’abandon ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques

Les puits de pétrole et de gaz abandonnés se comptent par millions dans les pays qui ont pratiqué l’exploitation pétrolière et gazière. Au Canada, on en dénombre au moins 400 000. « Et c’est sans doute plus, explique Mary Wang, professeure adjointe au Département de génie de l’Université McGill, car ces puits abandonnés sont très mal répertoriés. Certains sont même orphelins, dans le sens que l’on n’a aucune idée de qui aurait pu en être le propriétaire. »

Pourquoi ces puits ont-ils été laissés à l’abandon ? « Il y a deux raisons principales, poursuit Mme Wang : soit le puits est devenu à sec, soit l’entreprise a fait faillite. Aussi, il y a une pratique adoptée par les grands producteurs pétroliers et gaziers de se départir de puits dont les réserves sont jugées insuffisantes à une commercialisation rentable pour eux. Les repreneurs, de plus petits joueurs, mettent tout simplement la clé sous la porte une fois la réserve exploitée. »

Le hic, et il est de taille, est que ces puits abandonnés ne sont pas scellés ; on se contente grosso modo de fermer la valve. En l’absence d’étanchéité, ils laissent s’échapper des émanations nuisibles, comme le méthane, un puissant gaz à effet de serre, et l’hydrogène sulfuré, un gaz inflammable, délétère pour les humains. Et comme aucune loi n’oblige les propriétaires de ces puits à les sceller, la tâche incombe aux gouvernements. Aux États-Unis, sous la présidence Biden, le Congrès a adopté en 2021 une loi bipartite sur les infrastructures qui prévoit 4,7 milliards de dollars pour le colmatage de puits abandonnés. « Ça peut paraître une énorme somme, souligne Mary Wang, mais c’est une goutte d’eau dans la mer vu le nombre de puits abandonnés aux États-Unis. »

Colmater, certes, mais répertorier avant

Mary Wang fait partie d’une équipe de recherche qui s’est penchée justement sur le cas des puits abandonnés aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis et pas au Canada ? « C’est qu’au Canada, si l’on possède beaucoup de données sur les puits actifs, répond Mme Wang, on n’en a aucune sur les puits inactifs. Par contre, dans certains États américains, comme la Pennsylvanie et l’Oklahoma, on trouve des données publiques sur les puits abandonnés. »

L’équipe de recherche a donc examiné 80 000 puits abandonnés selon leur emplacement et les données socioéconomiques de la région où ils se situent. « L’étude a révélé que 40 % de ces 80 000 puits se trouvent à moins de 1 kilomètre d’une communauté habitée, souvent par des Autochtones ou des Latino-Américains. De plus, le tiers de ces puits se trouve à moins de 1 kilomètre d’un puits privé d’eau souterraine. Au total, cela représente 4,6 millions d’Américains, soit 13 % de la population, qui vivent dans un rayon de 1 kilomètre d’un de ces 80 000 puits abandonnés. » On peine à imaginer le nombre d’Américains qui sont dans une situation semblable si l’on considère l’ensemble des puits abandonnés à l’échelle du pays.

Une solution innovante

La solution la plus simple pour régler le problème des puits de pétrole et de gaz abandonnés et orphelins, c’est de les colmater. On démantèle les infrastructures laissées sur place, on scelle le puits et on laisse la nature reprendre ses droits.

Mary Wang croit qu’il est aussi possible de se servir de ces puits à des fins utiles. « Cela ne s’applique pas à tous les puits abandonnés, certains datent de la fin du XIXe siècle et sont en trop mauvais état. Mais il y en a certains, plus récents et en meilleur état, qui pourraient, si l’on peut en assurer l’étanchéité, être convertis pour le stockage de carbone. »

De plus, puisqu’ils sont déjà creusés, on pourrait se servir de ces puits comme source de géothermie si leur emplacement est près d’une industrie ou d’une communauté habitée et que le raccordement au puits est ainsi possible. « Aussi, ces puits sont souvent situés dans un endroit dégagé et venteux, ce qui en fait un emplacement idéal pour un parc d’éoliennes », avance Mary Wang.

