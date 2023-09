Pour des panneaux solaires à l’épreuve de l’hiver

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques

Des chercheurs de l’Université de Sherbrooke vont suivre et analyser les performances des panneaux solaires en hiver au cours des trois prochaines années. Un projet qui ouvrira de nouvelles avenues dans le domaine des énergies renouvelables au Québec.

Quand on pense panneaux solaires, on pense surtout au soleil et à la chaleur. Les panneaux photovoltaïques, qui permettent de produire de l’électricité grâce à la lumière captée par le soleil, ne sont pas spontanément associés au Québec. En effet, les régions du nord du globe, qui connaissent des saisons d’hiver enneigées, sont considérées comme moins adaptées à ces dispositifs que les régions où les hivers sont plus doux.

Toutefois, cette idée est à nuancer. C’est dans cette optique qu’une équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke s’apprête à suivre l’état et l’activité de panneaux solaires pour une durée de trois ans, dans le cadre d’un projet appelé OLAF.

Le projet OLAF

Ce projet a des objectifs clairs, comme l’explique Sylvain Nicolay, professeur adjoint au Département de génie électrique et de génie informatique à l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) de l’Université de Sherbrooke. « Le but est de faire tomber la croyance qu’au Québec, les panneaux solaires ne fonctionnent pas. Ce qui est complètement faux. » Ensuite, il faut trouver quelle est la technologie la mieux adaptée pour le climat québécois, et qui offre le meilleur rendement.

Le projet permettra aussi de déterminer quelles sont les meilleures pratiques à adopter, indique Sylvain Nicolay. Par exemple, est-ce qu’il faut déneiger le panneau tous les jours ? Si oui, combien cela coûte-t-il par rapport à ce qu’on produit ?

Une série de panneaux solaires sélectionnés selon leurs caractéristiques vont être installés au sein du parc photovoltaïque de l’Université de Sherbrooke. Ils seront équipés de capteurs et de caméras qui pourront mesurer l’enneigement et la température.

Comme l’explique Sylvain Nicolay, l’analyse sera possible grâce aux données collectées. « L’objectif est de corréler les données mesurées des conditions climatiques aux données mesurées de puissance fournies par les panneaux solaires. »

L’Université de Sherbrooke est soutenue par des partenaires français, comme le Centre national de la recherche scientifique et l’entreprise TotalEnergie. Cette dernière, qui suit les différentes étapes du projet, a même dépêché des employés auprès de l’équipe de recherche à Sherbrooke. L’entreprise québécoise Stace fournira quant à elle les panneaux solaires nécessaires à la recherche. Le budget pour les trois années du projet s’élève à 2 millions de dollars.

La neige nuit-elle à l’efficacité des panneaux solaires ?

C’est ce que le projet de recherche va tenter d’analyser. D’après Sylvain Nicolay, la neige peut être un problème, car elle couvre le panneau solaire. Mais les technologies évoluent et s’adaptent à leur environnement. « Si vous prenez des panneaux solaires bifaciaux, ils pourront capter la lumière avec leurs deux faces, notamment grâce à la réflexion du soleil sur la neige », explique le chercheur. Il ajoute que ces dispositifs peuvent même faire fondre la neige à proximité, car le panneau chauffe en produisant de l’électricité.

Par ailleurs, une étude menée sur cinq ans en Alberta montre, par exemple, que la perte d’énergie liée aux accumulations de neige serait d’à peine 4 %. Et, contrairement aux idées reçues, le taux d’ensoleillement dans le sud du Québec est bien supérieur à celui de certaines régions d’Europe. « Un panneau solaire dans le sud du Québec, malgré la neige, va produire plus d’électricité qu’un panneau à Paris ou à Berlin, explique l’expert. Installer des panneaux solaires dans le sud du Québec donne un sens absolu. »

Les étapes du projet

« Notre date limite est que tout soit installé avant l’hiver, pour pouvoir prendre des mesures quand la neige sera là. On espère que tout sera prêt pour octobre. » Mais si l’hiver s’avère capricieux, l’Université pourra le simuler grâce à de la neige artificielle. Au printemps, les données seront collectées et corrélées, et une période d’observation recommencera l’hiver suivant. L’expérience sera reproduite pour un troisième et dernier hiver. À terme, l’équipe sera en mesure d’établir des projections économiques pour ce type d’installations.

Mais le défi pour que les résultats de ce projet de recherche soient mis en pratique est de taille. « Il faudra faire vite pour se demander comment intégrer les énergies renouvelables au Québec. C’est un vrai changement de paradigme. Les modes de production centralisés, comme les barrages hydroélectriques, ne sont plus adaptés aux besoins actuels. » La recherche viendra nourrir les gouvernements dans leurs futures décisions stratégiques.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.