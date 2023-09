25 millions de barils de pétrole chaque jour dans un monde «carboneutre», admet Guilbeault

Il reviendra à l’industrie des énergies fossiles de trouver le moyen de se conformer au plafond d’émissions de gaz à effet de serre qui deviendra une réalité au Canada à l’automne 2024, prévient le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, en entrevue au Devoir. Il affirme du même souffle que même dans un monde « carboneutre », l’humanité consommera 25 millions de barils de pétrole par jour.

Dans le cadre d’un entretien accordé dans le contexte du Sommet de l’ambition climatique qui se tient ce mercredi à New York, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a indiqué que le « projet de règlement final » sur le plafonnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur pétrolier et gazier sera déposé avant la prochaine conférence climatique des Nations unies, la COP28, prévue en décembre.

Le ministre Guilbeault prévoit en outre que ce règlement, qui vise à freiner la croissance continue des émissions de la production d’énergies fossiles au Canada, sera « adopté », et donc en vigueur, au plus tard à l’automne 2024. Selon Ottawa, il doit permettre de réduire les émissions des secteurs pétrolier et gazier au rythme et à l’échelle nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de 2030 et des émissions nettes nulles d’ici à 2050. Il ne concerne que les émissions en territoire canadien, ce qui exclut les émissions de la combustion des ressources exportées.

Production

Est-ce que ce règlement signifie que l’industrie, qui prévoit une croissance de production de pétrole et de gaz naturel au cours des prochaines années, devra au contraire réduire l’exploitation ? « Les pétrolières devront répondre à cette question », répond Steven Guilbeault, en rappelant que l’exploitation des ressources naturelles est une compétence provinciale. Des provinces comme l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent d’ailleurs faire croître leur production.

Mais le message du gouvernement Trudeau est clair : les objectifs climatiques liés à cette réglementation sur les émissions de l’industrie la plus polluante au pays devront être respectés.

« Comment les compagnies vont s’y prendre ? On ne dit pas aux compagnies comment elles doivent le faire. On présente les objectifs et vous devez voir comment vous allez les atteindre », fait valoir le ministre.

« On travaille à plafonner et réduire la pollution, pour que le secteur du pétrole et du gaz fasse sa juste part en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada », ajoute-t-il.

Steven Guilbeault réfute d’ailleurs l’idée d’une croissance internationale de la consommation d’énergies fossiles au cours des prochaines années, une idée réitérée cette semaine par certaines entreprises du secteur réunies à Calgary dans le cadre du Congrès mondial du pétrole.

25 millions de barils

Le ministre reprend toutefois des éléments du discours prononcé par son collègue ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. Ce dernier a affirmé cette semaine à la tribune du Congrès mondial du pétrole que l’humanité consommera environ 25 millions de barils de pétrole chaque jour en 2050, et ce, malgré l’objectif d’atteindre la « carboneutralité » afin d’éviter le naufrage du climat planétaire.

Selon le ministre Wilkinson, cette consommation sera toutefois surtout le fait de procédés qui n’impliquent pas de brûler le pétrole, notamment dans la fabrication d’asphalte, de lubrifiants et de solvants.

« Nous avons deux choix : soit on prend la menace climatique au sérieux et on travaille pour limiter l’augmentation des températures à 2 °C, voire 1,5 °C. Ça veut dire qu’on passe d’un monde où on consomme 100 millions de barils par jour à un monde où on en consomme 25 millions de barils. Ou on peut ignorer la science et payer une facture qui sera de plus en plus élevée, en termes d’impacts humains, environnementaux et économiques », fait valoir Steven Guilbeault.

« Portes de l’enfer »

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a d’ailleurs profité de l’ouverture du Sommet de l’ambition climatique, à New York, pour mettre en garde la communauté internationale sur les conséquences du manque d’ambition climatique et de notre dépendance aux énergies fossiles.

Évoquant les « chaleurs terribles » et les « incendies historiques » cette année, alimentés par les émissions de GES, il a cependant souligné qu’il n’était pas trop tard « pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C », un seuil qui risque toutefois d’être franchi d’ici 10 ans. « L’avenir n’est pas écrit : c’est à vous, les dirigeants, de l’écrire », a-t-il prévenu.

Outre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, plusieurs dirigeants prennent la parole ce mercredi à la tribune du Sommet de l’ambition climatique. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a été chaleureusement applaudi après avoir accusé directement l’industrie des énergies fossiles d’être responsable de la crise climatique qui menace l’avenir de l’humanité.

Ce rendez-vous comporte cependant quelques absents de marque, en particulier les deux plus gros émetteurs de GES : les États-Unis, alors que le président Joe Biden sera encore à New York, et la Chine, dont le président n’a pas fait le déplacement à l’Assemblée générale annuelle. Ces deux pays représentent à eux seuls plus de 40 % des émissions mondiales.

Pour le moment, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit que le réchauffement dépasserait les 2 °C d’ici 2050, entraînant notamment une multiplication des épisodes de sécheresses, une baisse de la production agricole, ainsi que des migrations. Ainsi, l’état de santé et de bien-être serait réduit, alors que « les niveaux de pauvreté et d’inégalités augmentent considérablement ».

Selon ce scénario, la perte d’écosystèmes serait très difficile à freiner. Les récifs de coraux du monde, par exemple, seraient « éliminés », tandis que les forêts tropicales seraient « sévèrement endommagées ». Le rythme global d’extinction d’espèces augmenterait par ailleurs significativement.