Le courant peu à peu rétabli dans les Maritimes après «Lee»

Le service public d’électricité de la Nouvelle-Écosse a travaillé d’arrache-pied lundi pour rétablir le courant pour des milliers de clients après que la tempête post-tropicale Leea balayé les Maritimes au cours du week-end, faisant tomber des arbres et des lignes électriques.

La tempête a provoqué des vents soutenus avec des rafales atteignant 100 kilomètres par heure ou plus dans certaines régions jusqu’à samedi et dimanche, affectant environ 280 000 clients au plus fort de la panne, a déclaré Matt Drover, directeur de la livraison d’énergie de Nova Scotia Power.

« Nous avons eu près de 24 heures pendant lesquelles la tempête a survolé la Nouvelle-Écosse avec de forts vents, a déclaré en entrevue M. Drover. Les vents ont donc soufflé pendant une longue période, frappant les arbres dans toute la province. »

M. Drover a raconté qu’avec le sol saturé par des niveaux de pluie record cet été, des arbres ont été déracinés pendant la tempête, entraînant la chute de branches et d’arbres entiers sur les lignes électriques dans certaines zones. Le service public a déclaré dimanche qu’il avait déployé environ 800 personnes à travers la province pour rétablir l’électricité.

« Dans certains cas, [les travailleurs] doivent effectuer des réparations et remettre les lignes en l’air, et dans d’autres cas, ils doivent remplacer les poteaux – c’est le plus grand défi », a expliqué M. Drover.

Dans la seule région d’Halifax, environ 130 arbres ont été abattus, a annoncé dimanche la municipalité.

À 17 h (heure locale), lundi, le service public était encore aux prises avec un peu plus de 14 000 pannes, principalement le long de la rive sud de la Nouvelle-Écosse, dans la vallée de l’Annapolis et à Halifax. Les régions autour de Truro, New Glasgow et Antigonish ont également été touchées.

M. Drover disait croire que le courant serait rétabli pour la grande majorité des usagers d’ici lundi soir, bien qu’il soit possible que certaines poches dans les zones les plus durement touchées de la Rive-Sud puissent rester sans électricité jusqu’à mardi.

Au Nouveau-Brunswick voisin, où Lee a principalement apporté de fortes averses, il y avait un peu moins de 400 clients sans électricité lundi en fin d’après-midi, principalement dans le comté de Charlotte, dans le sud-ouest de la province.

La porte-parole d’Énergie NB, Dominique Couture, a déclaré qu’environ 90 000 clients ont été touchés à différents moments tout au long du week-end, principalement à cause des chutes d’arbres et de branches sur les conduites.

« Il s’agissait principalement d’un problème de végétation », a indiqué Mme Couture à propos des pannes qui devaient être résolues d’ici lundi soir.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a déclaré que la tempête avait touché terre samedi à Long Island, sur Digby Neck en Nouvelle-Écosse, avec des vents soufflant à près de 113 kilomètres par heure.